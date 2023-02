„Frauenbewegung“ für die Pfarre Haitzendorf geplant

Die Pfarre zählt als aktive Pfarre und hat eine große Gruppe an Frauen, die sich bei den verschiedensten Veranstaltungen in der Pfarre immer wieder aktiv einbringen. Jetzt hat der Pfarrer, Herr Quirinus Greiwe (Angehöriger des Augustiner-Chorherrenstiftes, daher die Anrede „Herr“), die Idee geboren, eine Katholische Frauenbewegung in der Pfarre zu initiieren.

„Wir haben in Haitzendorf erfreulicherweise zahlreiche Frauen, die das Pfarrleben aktiv gestalten und mitprägen. Ohne diese Frauen ginge es gar nicht. Vor Ort – gleichsam an der Basis – ist unsere Kirche überwiegend weiblich!“, weiß Herr Quirinus zu berichten. Er wünscht sich aber – analog zur Pfarre Grafenwörth, in der er ebenfalls Pfarrer ist – dass sich die aktiven Frauen in der Katholischen Frauenbewegung zusammenfinden. So wäre die Kommunikation zwischen den Frauen und der Pfarre intensiver und die Koordination einfacher.

Eine Gruppe Frauen aus dem Pfarrgemeinderat – an der Spitze Gabriele Österreicher, die unter 0664/5156225 erreichbar ist – hat sich der Idee des Pfarrers angeschlossen und will versuchen, in der Pfarre eine Katholische Frauenbewegung zu installieren. Hier könnten neben den pfarrlichen Tätigkeiten auch gemeinsame Ausflüge, Filmabende und ähnliches unternommen werden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.