Die wochenlangen Vorbereitungen gehen ins Finale: Ein „Pfitschigogerl-Benefiz-Event“ findet am Samstag, 30. Juni, ab 10 Uhr, im Hofbräu am Steinertor statt.

Pfitschigogerl ist ein österreichisches Gesellschaftsspiel, eine Art Fußballspiel im Kleinformat, bei dem große Münzen die Spieler sind (sie werden mit einem Kamm oder Lineal bewegt) und eine kleine der Ball ist.

Spielfelder waren ein Gemeinschaftsprojekt

In Anlehnung an die laufende Weltmeisterschaft in Russland werden 32 Mannschaften in jeweils fünf Minuten dauernden Partien um den Sieg kämpfen. Diese werden live auf die Großbildleinwand im Gastgarten übertragen. Der Erlös aus Nenngeld (100 Euro) und Sponsorenbeiträgen kommt den Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften (SPWG) Stiefern zugute.

Gefertigt wurden die sechs Spielfelder in der Tischlerei Wieland, deren Chef Gottfried Wieland ebenso Förderer des Events ist wie AMS, Hofbräu, das Weingut der Stadt Krems, Cardea und Medienpartner NÖN. Lehrlinge der Lehrwerkstätten der SPWG Stiefern versahen sie mit den Metallrahmen der Tore. Für die Sieger des Benefizturnieres gibt es attraktive Preise, darunter exklusive Karten für die Löwenherzgala im Magna Racino in Ebreichsdorf.