IMC forscht: Private Pflege und Eigeninteressen vereinbar?

Die Betätigungsbalance pflegender Angehöriger steht im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts am IMC Krems.

Gesundheitsverbesserung für Pflegende

Ein neues Forschungsprojekt namens CROB (Collaborative Research on Occupational Balance) am IMC Krems untersucht die Situation pflegender Angehöriger für Menschen nach einem Schlaganfall. Anhand partizipativer Methoden werden Interventionen zur Verbesserung der Gesundheit dieser Personengruppe erarbeitet. Hanna Köttl, Studiengangsleiterin für Angewandte Gesundheitswissenschaften, und die Mitarbeiterinnen Evelyn Haberl, Stefanie Lentner und Larisa Baciu sind Verantwortliche für das Projekt, das von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich unterstützt wird.

Angehörige müssen viel in Einklang bringen

Pflegende Angehörige, die sich unentgeltlich um ihnen nahestehende Menschen nach einem Schlaganfall kümmern, bilden das Rückgrat der pflegerischen Versorgung in vielen europäischen Ländern. Eine große Herausforderung für sie ist, die damit verbundenen Rollen und Aufgaben mit ihren persönlich bedeutungsvollen Alltagsaktivitäten, wie Selbstfürsorge, Freizeit oder Erwerbstätigkeit, in Einklang zu bringen. Durch die Verantwortung für die Pflege einer nahestehenden Person leidet mitunter die eigene Betätigungsbalance, also die Zufriedenheit mit den Tätigkeiten, die eine Person tut, zu tun hat oder tun möchte.

Ganzheitlicher Blick ist Forscherinnen wichtig

Bisher hat sich die Forschung im Bereich der informellen Pflege in erster Linie auf psychische und körperliche Belastungen im Pflegekontext konzentriert. Die möglichen negativen Auswirkungen einer fehlenden Betätigungsbalance auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der pflegenden Angehörigen sind hingegen noch wenig erforscht. Das Projekt CROB möchte diese Lücke schließen. Mit einem ganzheitlichen Blick werden hinderliche und unterstützende Faktoren auf individueller, sozialer und politischer Ebene untersucht. Auf dieser Basis soll eine gezielte Intervention auf struktureller und individueller Ebene zur Förderung der Betätigungsbalance in besagter Population entwickelt werden.

Blick ist im Projekt nach vorne gerichtet

Im Zuge des Forschungsprojekts werden ein systematischer Literaturreview, halbstrukturierte Interviews und Zeitnutzungstagebücher, Diskussionen mit Experten und Online-Fragebögen durchgeführt. Die zukunftsorientierte Ausrichtung des Forschungsprojekts legt den Fokus nicht nur auf die Erforschung des Erlebens, sondern auch auf die Generierung von Ideen für zukünftige Interventionen auf individueller und struktureller Ebene. Das Forschungsprojekt wird unter der Leitung des Instituts Health Sciences des IMC Krems in Kooperation mit dem Karolinska Institut und dem Unternehmen Duervation umgesetzt.

Hauptlast liegt auf Schultern von Frauen

„Informelle Pflegetätigkeiten werden zum Großteil durch Frauen geleistet. Diese erhalten in der Gesellschaft wenig Anerkennung und bringen finanzielle und persönliche Nachteile mit sich“, stellt Hanna Köttl fest. „Diese Gruppe zu unterstützen und Bewusstsein und Wertschätzung für die geleistete Arbeit zu erhöhen, ist uns als Projektteam ein großes Anliegen. Dabei ist uns wichtig, dass mögliche Interventionen nicht ausschließlich auf individueller Ebene ansetzen, sondern auch die politische und gesellschaftliche Ebene miteinbezogen werden.“