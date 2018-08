Mit dem 2017 erworbenen Werk möchte der Pharmakonzern seine Kapazität für globale Impfstoffherstellung erweitern. Die Fertigung soll voraussichtlich 2020 beginnen. Im Endausbau sollen bis zu 350 Arbeitsplätze geschaffen werden, teilte das Unternehmen per Aussendung mit.

Die Übernahme der ehemaligen Baxter-Produktionsstätte, die zuletzt im Eigentum von Shire stand, war vergangenen Sommer bekannt geworden. "Um- und Ausbau liegen im Plan", berichtete das Unternehmen am Mittwoch. Die Planung sei abgeschlossen, nun habe die Ausbauphase begonnen. Für die geplante Herstellung von Impfstoffen und künftige Produktionsaktivitäten soll ein Logistikgebäude errichtet werden.

Geschaffen werden temperaturkontrollierte Lagermöglichkeiten bei 20 bis 25 Grad Celsius, plus 2 bis minus 8 sowie bei minus 20 Grad Celsius. Vorgesehen sind außerdem ein Reinraum zur zentralen Einwaage von Ausgangsmaterialien und Rohstoffen, ein Bereich zur Wareneingangskontrolle und Probennahme sowie eine zentrale Kantine für bis zu 400 Personen. "Für einen effizienten Materialtransfer wird das Lagergebäude direkt mit dem bereits vorhandenen Produktionsgebäude verbunden", hieß es in der Aussendung.

Im Produktionsgebäude wird zeitgleich ein Fertigungsbereich für Antigene installiert. Bis zum angepeilten Produktionsstart 2020 sollen zunächst rund 150 Arbeitsplätze geschaffen werden. In weiteren Phasen werden bis ungefähr zum Jahr 2022 Bereiche für die Herstellung von anderen Antigenen und die Endformulierung sowie die aseptische Abfüllung von Impfstoffen fertiggestellt. "Im Endausbau erwarten wir circa 300 bis 350 Mitarbeiter am Standort", teilte das Unternehmen mit.

"Wir freuen uns, nach Wien unsere Präsenz mit dem Standort Krems zu verstärken", sagte Hans Dittrich, Head of MSD Animal Health EURAM (Europa, Russland, Nordafrika, Naher Osten): "Krems beheimatet mehrere renommierte Universitäten und blickt auf eine lange Tradition als Wirtschaftszentrum für Biotechnologie zurück. Damit bietet sich uns eine großartige Chance, von den innovativen Wissenschaften auf diesem Gebiet zu profitieren." Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) meinte: "Das Engagement von MSD Animal Health macht die Wissenschaftsstadt Krems zu einem pharmazeutischen Hochtechnologiestandort von europäischem Rang."

MSD Animal Health, in den USA und Kanada als Merck Animal Health bekannt, ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Die Produkte sind in rund 150 Märkten erhältlich.