Barbara Sorger erste Polizei-Chefin im Bezirk Krems-Land

Seinen Ruhestand genießt der Kommandant der Polizeiinspektion Mautern, Gerhard Lommer (61), seit wenigen Tagen. Seine Nachfolge hat Barbara Sorger (40) angetreten. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze einer Polizeidienststelle im Bezirk Krems.

41 Jahre im Dienst der Exekutive

Lommer, der 1981 in den Gendarmeriedienst eingetreten ist, machte in Langenzersdorf Dienst und kam 1984 nach Krems, ehe er 1991 auf den Gendarmerieposten seiner Heimatstadt Mautern wechselte und später Kommandant-Stellvertreter wurde. 2021 avancierte er nach einem kurzen Intermezzo im Bezirkspolizeikommando zum Kommandanten.

Für 114 Donau-Kilometer zuständig

„Gott sei Dank habe ich meine Dienstwaffe nie gebraucht“, zieht er eine positive Bilanz über seine Arbeit und die seines Mauterner Teams, zu dem die Betreuung von vier Gemeinden – Mautern, Furth, Paudorf und Rossatz – sowie 114 Kilometer Donau (von Wallsee bis Altenwörth) gehört. „Da waren wir auch oft als ,Pannenhelfer' für Motorboote im Einsatz!“ In der Pension will sich der verheiratete Beamte verstärkt dem Sport (Radfahren) und Reisen mit seinem Wohnmobil widmen.

Nachfolgerin schon seit 2019 im Team

Nachfolgerin Barbara Sorger, die in ihrer Heimatgemeinde Droß noch als SPÖ-Gemeinderätin tätig ist, ihren Lebensmittelpunkt aber gerade nach Gföhl verlagert, ist die neue Chefin der 21 Beamten der größten Polizeiinspektion im Bezirk Krems-Land. Sie kam 2007 zur Exekutive, versah in Klosterneuburg und Tulln Dienst und war danach dienstführende Beamtin in Weißenkirchen. Dem Team der PI Mautern gehört sie seit 2019 an.

„Möchte Verantwortung übernehmen!“

„Die Entscheidung, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, ist eigentlich schon beim Entschluss zur Ausbildung zur dienstführenden Beamtin gefallen“, freut sie sich, mit der neuen Aufgabe betraut worden zu sein. Die Polizistin, die in einer Lebensgemeinschaft lebt und einen 15 Monate alten Sohn hat, reizt an ihrer neuen Funktion, „Verantwortung übernehmen und das eigene Umfeld mitgestalten zu können“. Der Kontakt zu den Gemeinden im Gebiet der PI Mautern sei gut, weiß Sorger aus eigener Erfahrung: „Mautern ist ein schöner, aber sehr großer Rayon!“

Dass sie ihren Job gern macht, merkt man im Gespräch mit der begeisterten Reiterin mit eigenem Pferd („Pferde sind meine Leidenschaft!“). Ausdauer hat sie nicht nur im Job bewiesen. Als mehrmalige Finisherin von Marathonläufen hat sie auch auf sportlichem Gebiet bereits aufgezeigt.