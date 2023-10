Kremser Sehenswürdigkeiten erstrahlen wieder in Rosa

Die Stadt unterstützt damit - einmal mehr - die „Pink-Ribbon“-Aktion der Krebshilfe.

Wahrzeichen im Brustkrebsmonat „verfärbt“

Der Oktober ist der Internationale Brustkrebsmonat. Die Stadt Krems unterstützt wie in den vergangenen Jahren Aktionen für Solidarität gegenüber Patientinnen und zur Krebsvorsorge. Auch heuer werden das Steiner Tor, der Stadtpark-Pavillon und die Gozzoburg das ganze Monat über wieder in rosafarbenem Licht erstrahlen.

Wichtiges Symbol ist längst weltweit bekannt

Der „Pink Ribbon“ (auf Deutsch „Rosa Schleife“) ist weltweit das Symbol im Kampf gegen Brustkrebs. Das Substantiv pink ist das englische Wort für Nelken. Durch die Schleife soll Solidarität mit Frauen zum Ausdruck gebracht werden kann, die an Brustkrebs erkrankt sind oder aufgrund einer Keimbahnmutation ein besonders großes Risiko für eine Brustkrebserkrankung haben. Zugleich soll die rosa Schleife den öffentlichen Diskurs über Brustkrebs und die wissenschaftliche Erforschung von Brustkrebs fördern.

Klavierkonzert am 14. Oktober im Stadtzentrum

Eine Spendenaktion findet am Samstag, 14. Oktober, statt. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Krems lädt die Stadt da von 10 bis 12 Uhr zu einem Klavierkonzert am Täglichen Markt. Spendenboxen werden im Kremser Rathaus, in der Badearena, in der Stadtbücherei & Mediathek, im museumkrems und im Info-Center von kremstourismus aufgestellt. Als Dankeschön für eine Spende gibt es Infobroschüren, rosa Schleifen und CDs „Reise an den Ort der Ruhe und Achtsamkeit“.