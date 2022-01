Neuer IT-Zweig an HTL Krems

„Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie stark medizinische Anforderungen mit der Informatik verknüpft sind“, meint HTL-Direktor Andreas Prinz. Um IT-Techniker optimal vorzubereiten, bietet die HTL Krems ab Herbst auch Medizininformatik an. Bislang gibt es diese Ausbildung nur in Wien und Oberösterreich.

Medizininformatik basiert auf dem HTL-Lehrplan „Biomedizin und Gesundheitstechnik“ und ist ab dem 1. Jahrgang ein eigenständiger Ausbildungszweig. Vermittelt werden unter anderem Grundkenntnisse der Biologie und Medizin, medizinische Gerätetechnik sowie Medizin- und Gesundheitsinformatik. Auch der Bereich „Künstliche Intelligenz“, der an der HTL Krems seit Jahren schulautonom unterrichtet wird, ist in der Medizin enorm wichtig, etwa für IT-gestützte Diagnosen. Die 5-jährige Ausbildung mit Matura eröffnet vielfältige Job-Perspektiven, etwa in visueller Diagnose, Datenbankbetreuung, Ärzte-Software oder Telemedizin.

Mit dem Universitätsklinikum Krems sei bereits eine Kooperation vereinbart, von der Karl-Landsteiner-Privatuniversität und dem IMC gebe es großes Interesse und Freude über das Angebot, so Prinz. Nähere Informationen am 21. und 22. Jänner bei virtuellen Infotagen nach Voranmeldung unter www.htlkrems.ac.at