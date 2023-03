Stein: Pensionist steckte mit Pkw auf Fußweg fest

Der betagte, schwer gehbehiderte Mann, der fast alle Wege nur mehr mit seinem Kleinwagen zurücklegt, wollte von der Steiner Landstraße den Fußweg entlang der Außenmauer der Justizanstalt Stein Richtung Donau-Universität fahren. Doch nach wenigen Metern war Endstation. Dort verengt sich der Weg zwischen Mauter und Geländer zum angrenzenden Alauntalbach.

In Engstelle stecken geblieben

Per Notruf meldete der Mann, als er nicht mehr vor und zurück konnte, dass er in der Anibas-Promenade in seinem Auto eingeschlossen sei. Weil die Türen des Fahrzeugs nicht zu öffnen waren und der Mann wegen seiner gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch nicht durch die Heckklappe ins Freie klettern konnte, mussten die Helfer der Kremser Feuerwehr eingreifen.

Person musste gerettet werden

Nachdem die Sitze des Jeep umgelegt waren, wurde der Lenker mithilfe des sogenannten Spineboards aus seiner misslichen Lage befreit. Er konnte sich mit Unterstützung durch einen zu ihm ins Auto gekletterten Feuerwehrmann auf dieses Rettungsgerät legen und wurde so aus dem Fahrzeug geholt. Danach betreuten den befreiten Pensionisten Helfer des zur Sicherheit nachgeforderten Roten Kreuzes Krems.

Schwierige Pkw-Bergung gemeistert

Die Feuerwehr musste im Anschluss das Fahrzeug, das kaum beschädigt worden war, aus der verzwickten Situation befreien. Durch mehrere Engstellen des Weges wurde es zurück auf die Steiner Landstraße geholt. Dazu musste es teilweise mit einem Wagenheber angehoben und mit Unterlagshölzern unterstützt werden. Knapp 45 Minuten nach Beginn das Einsatzes konnte das FF-Team den Einsatz für erfolgreich beendet erklären.

