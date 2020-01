Die Geschwindigkeit ist für Walter Braunsteiner, den Kommandanten der für die B 37 zuständigen Kremser Dienststelle der Autobahnpolizei (API), Unfallursache Nummer 1. Daher plädiert er neben einer Mitteltrennung für eine Tempo-Begrenzung zwischen Gneixendorf-Süd (Kreuzung beim Schnitzel Drive In) und der Gabelung bei Gneixendorf-Nord.

Martin Kalchhauser Die Kreuzung Gneixendorf-Süd (beim Schnitzel Drive In) im Zuge der Bundesstraße 37: Von hier an bis zur Gabelung – Verzweigung Richtung Zwettl (B 37) und Langenlois (B 218) – bei Gneixendorf Nord sollen Mittelteiler und Tempobegrenzung für eine rasche Entschärfung sorgen. Fotos: Martin Kalchhauser

Wie in den vergangenen Ausgaben berichtet, hatten sich in den vergangenen Monaten in diesem Abschnitt mehrere schwere Unfälle ereignet. Zuletzt hatte einer sogar ein Todesopfer gefordert. In die Kritik, dass auf der neuen „Todesstrecke“ zu schnell gefahren werde, mischte sich die Forderung nach einem dauerhaften Sicherheitsausbau.

Pendler, die diese Straße täglich frequentieren, hatten zudem moniert, dass die neue Kreuzung nördlich des Kremser Stadtteils Gneixendorf durch zwei leichte Verschwenkungen im Bereich der Einmündung von Beschleunigungsspuren ein „Murks“ sei.

„Die meisten schweren Unfälle sind eine Sache der überhöhten Geschwindigkeit.“Walter Braunsteiner, Kommandant der Autobahnpolizei-Dienststelle Krems

Eine zentrale Forderung eint alle Kritiker: Es muss ein Mittelteiler her, wie er schon einst die S 33 zwischen Krems und St. Pölten entschärft hat. Diese Maßnahme wäre eine teure, weil die Fahrbahn breiter werden müsste, was Grundankäufe und umfangreiche Bauarbeiten erforderlich machen würde.

Martin Kalchhauser Walter Braunsteiner, Kommandant der API Krems: „Seit Installierung der Section-Control zwischen Lengenfelderamt und Gföhl hat es dort keinen Toten mehr gegeben!“

Am Thema Geschwindigkeit scheiden sich die Geister. Während sich Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky im NÖN-Gespräch für ein Urteil durch Gutachter statt einer prinzipiellen Forderung nach einer Tempo-Begrenzung ausspricht, sieht der Chef der Kremser Autobahnpolizei (API), Walter Braunsteiner, die Geschwindigkeit als Ursache Nummer 1.

„Wir brauchen zwischen der Kreuzung Gneixendorf Süd und der Gabelung bei Gneixendorf Nord durchgehend eine Beschränkung auf Tempo 70!“, ist er sich sicher. Hauptargument: Seit Mitte 2012 die „Section Control“ zwischen Gföhleramt und Gföhl-Süd eingeführt wurde, gab es dort keinen einzigen Toten mehr. 2011 waren es sechs, zwischen 2006 und 2011 15 Tote gewesen!

Seit dem Bau der Straße habe sich das Verkehrsaufkommen massiv verstärkt, und starke Motoren heutiger Fahrzeuge ermöglichten eine starke Beschleunigung, führt Braunsteiner weitere Argumente ins Treffen. Zusätzliches Risiko: die (zu) kurze Beschleunigungsspur bei der Ausfahrt aus der Tankstelle. „Und auch der Schwerverkehr ist viel mehr geworden.“

Ein Ausbau der B 37 ist für Braunsteiner unabwendbar: „Die Verbindung ist hier zu einer Gefahrenstrecke ersten Ranges geworden. Es gibt hier schwere Unfälle wie sonst kaum wo.“ Der Polizist sieht Handlungsbedarf im „Kampf gegen unnötige Todesfälle“.