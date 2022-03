Neues Bad bringt Krems an die Donau

„Wir haben uns bei den Investitionen auf das Thema Sicherheit konzentriert, bei der neuen Badearena geht es um Lebensqualität für Krems.“

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung mit den Plänen des Architektenwettbewerbs für das Kremser Großprojekt betonte Stadtchef Reinhard Resch einmal mehr, dass sich die Neubauvariante bei den zahlreichen Überlegungen um die Zukunft des (44 Jahre alten) Kremser Bades als die vernünftigste herausgestellt habe.

Architekt: „So viele Vorgaben wie nie zuvor!“

„Qualität ist wichtiger als Tempo“, meinte Resch in Bezug auf die Tatsache, dass schon 2008 die erste Sitzung zum Thema stattgefunden hat. Der Schöpfer des Siegerprojekts, das nun verwirklicht wird, Udo-F. Schuster von skyline architekten, unterstrich die „ambitionierte Kostenvorgabe“ sowie generell „so viele Vorgaben wie nie zuvor“. So werde unter anderem die Forderung der Stadt (Motto: „Krems an die Donau!“) mit einem fußläufigen Durchgang bis ans Wasser verwirklicht. Generell gebe es ein gut durchdachtes Konzept für die einzelnen Bereiche – vom zentralen Ticketing mit der Sporthalle über das Sportangebot und dem Wellnessbereich bis zur Gastronomie.

Man könne auf „Architekten mit viel Erfahrung“ zurückgreifen, freute sich SPÖ-Sport-Stadtrat Albert Kisling. 1.100 Bürger-Inputs aus der Befragung flossen ein. „Es ist eine Kunst, alle Wünsche zu berücksichtigen, aber es gibt ein tolles Miteinander zwischen Stadt und Planern.“ „Wir überlegen jeden Quadratmeter und feilen laufend an den Kosten“, meinte Architekt Schuster zu den erwarteten Kosten von 28 bis 30 Millionen Euro. Es sei auch bei anderen Großprojekten gelungen, die Kosten einzuhalten. Resch zeigte sich angesichts von 100 Schulen und tausenden Studenten in Krems sicher, dass „die ganze Region profitiert und durch den Tourismus sogar die ganze Wachau“.

ÖVP-Stadtvize Martin Sedelmaier meinte zum Vorhaben, hier entstehe ein Bad, „auf das sich die Kremserinnen und Kremser freuen können, wo sie Freizeit verbringen, Schwimmen lernen und Abende am Donaustrom mit Blick auf Stift Göttweig im wunderschönen Ambiente verbringen können.“

Kremser Solo für die Region

