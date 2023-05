Hat der Spitzer Bürgermeister bei Masterarbeit „abgeschrieben“?

Der Spitzer Bürgermeister Andreas Nunzer ist ins Visier des bekannten „Plagiatsjägers“ Stefan Weber gekommen. Er soll bei seiner Masterarbeit 2006 an der Donauuniversität Krems (DUK) von Wikipedia abgeschrieben und nicht korrekt zitiert haben.

17 Plagiatsfragmente gefunden

17 Plagiatsfragmente und 24 inkorrekte Zitate ortet Weber in der rund 100 Seiten umfassenden Arbeit Nunzers. Diese hat er am Studienzentrum für Film der DUK verfasst. „Das Plagiieren ist als schwerwiegend zu bezeichnen“, meint er im Mail an die Donau-Uni.

Mit Vorwurf noch nicht konfrontiert

„Ich kenne den Vorwurf nicht“, stellte Nunzer am 2. Mai im Telefonat mit der NÖN fest. „Wenn die Sache Relevanz hat, wird sich sicher die Universität melden.“ Er habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. „Das war rein aus Interesse. Beruflich hat mir das nichts gebracht.“ Nunzer, Doktor der Rechtswissenschaften, ist im Hauptberuf Leiter der Wirtschaftskammer Melk. In der Masterarbeit vor 17 Jahren beschäftigte er sich mit der Darstellung der Wachau im Film im Laufe der Zeit.

Wachau war anfangs nur Kulisse

„Dabei hat sich gezeigt, dass die Region anfangs nur Kulisse war, später aber zum regelrechten ,Star‘ geworden ist“, hat Nunzer dabei nach eigener Schilderung entdeckt. Unter anderem wurde ja der berühmte „Hofrat Geiger“ (mit dem Mariandl) hier gedreht. Interessant waren für den Bürgermeister als Bewohner des zentralen Ortes des Donau-Abschnittes vor allem auch die Auswirkungen der Wachau-Filme auf den Tourismus.

„Bürger, die mich besonders lieben“

Weil die aktuelle politische Situation in Spitz seit Jahren eine sehr verfahrene ist, drängt sich die Vermutung auf, dass der „Zund“ für Weber aus diesen Kreisen gekommen ist. Auf diese Frage äußert der 63-Jährige keine Vermutung und meint nur: „Es gibt bei uns natürlich ein paar Bürger, die mich besonders lieben.“ Seitens der Donau-Universität Krems war bis Redaktionsschluss keine Information über weitere Schritte bzw. erste Ergebnisse von Nachforschungen zu erhalten.

Andreas Nunzer: "Habe nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet." Foto: Martin Kalchhauser

