Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste am Samstag, 10. Juli, auf die Kamptalbundesstraße (B 34) ausrücken, weil es zwischen Plank und Zitternberg (Gemeinde Gars am Kamp) zu einem Unfall gekommen war.

Von Fahrbahn abgekommen

Ein Pkw mit einem 63-jährigen Langenloiser am Steuer und dessen Gattin (66) am Beifahrersitz war rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand gekracht. Dann war er auf die B 34 zurückgeschleudert worden und dort mitten auf der Fahrbahn auf der Seite liegen geblieben. Weil es zuerst hieß, dass mehrere Personen eingeklemmt waren, wurden von der Bezirksalarmzentrale die Freiwilligen Feuerwehren Plank am Kamp, Schönberg am Kamp, Zitternberg, Langenlois, Gars und Horn alarmiert.

Großalarm für Einsatzkräfte

Ebenso setzten sich mehrere Rettungswägen des Roten Kreuzes und der Kremser ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 Richtung Kamptal in Bewegung. Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch rasch Entwarnung geben. Im Fahrzeug waren zwar zwei Personen eingeschlossen, aber zum Glück nicht eingeklemmt. Die beiden Personen wurden aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Rettungsflug war nicht nötig

Die Feuerwehrkräfte unterstützten die Sanitäter des Roten Kreuz bei der Versorgung der beiden Unfallopfer. Der Notarzt des Rettungshelikopters führte eine Erstuntersuchung durch. Beide Patienten hatten zwar Verletzungen erlitten, konnten aber mit Rettungsfahrzeugen ins Kremser Klinikum gebracht werden.

Rasche Arbeit der FF-Helfer

Die Fahrzeugbergung wurde mit dem Kran des Wechselladefahrzeuges der FF Gars am Kamp durchgeführt. Routiniert wurde das stark beschädigte Fahrzeug verladen und an einer geeigneten Stelle abgestellt. Nach der Fahrbahnreinigung konnten alle eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Die B34 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten immer wieder kurzfristig gesperrt werden.