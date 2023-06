Kremser Badearena: Kostenreduktion soll ohne Auswirkung bleiben

Das zur Eindämmung der Kostenexplosion in der Planungsphase der Badearena eingesetzte Projektteam hat alle notwendigen Einsparungsmaßnahmen erarbeitet, die nun in die Entwurfsplanung der neuen Badearena vollständig eingearbeitet werden müssen, wie der Magistrat in der Vorwoche vermeldete.

Während in Österreich bereits Bäder aufgrund gestiegener Energiekosten schließen mussten und Neubauprojekte zurückgestellt wurden, will die Stadt Krems das neue Hallenbad bauen. Bürgermeister Reinhard Resch: „Ein neues Sport- und Freizeitbad ist für den Schwimmsport, für gesundheitsfördernde Bewegung und für die Regeneration notwendig. Wir dürfen auf die Kinder, die schwimmen lernen müssen, und auf die Schulen und Universitäten nicht vergessen!“

Nach einer Analyse der Kostensteigerungen wurde Anfang 2023 ein Projektteam aus Mitarbeitern des Magistrates unter Beiziehung erfahrener externer Berater zusammengestellt, das die Projektleitung wahrnimmt. Dieses habe Maßnahmen für Einsparungen erarbeitet und jetzt vorgelegt. Mit welchen Kosten aktuell geplant werde, konnte auf Nachfrage der NÖN bei der Pressestelle der Stadt nicht beantwortet werden. Die Senkung erfolge jedenfalls durch funktionelle und bautechnische Optimierungen und nicht durch Eingriffe in das Badeerlebnis, wird versprochen. Die Anzahl der Liegen im gesamten Bad konnte sogar leicht erhöht werden, genauso wie die Sitzplätze in der Gastronomie. Die Stadt Krems will laufend über die „Badearena Neu“ informieren.

FPÖ-Landes- und Gemeinderätin Susanne Rosenkranz gibt sich mit dieser Auskunft nicht zufrieden: „24 Millionen, 42 Millionen oder jetzt doch nur 38 Millionen – was soll man dieser SPÖ mit diesem Bürgermeister überhaupt noch glauben?“ Für die Freiheitliche, die nicht an die Einhaltung der Kostenobergrenze von 28 Millionen Euro glaubt, habe die ursprüngliche Expertengruppe „viel zu teuer geplant“.