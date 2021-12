Krems: „Bad-Projekt auf Schiene“

Das Siegerprojekt der Wiener „skyline architekten“: So wird die Kremser Badearena künftig aussehen. Der Bau erstreckt sich in Nord-Süd-Achse zwischen der Strandbadstraße und der Donau (rechts hinten im Bild). In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats wurde der Generalplaner-Auftrag vergeben.

Foto: Renderung: skyline architekten