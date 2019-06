900 Enten am Start

Bei großer Hitze ging das Schulabschlussfest des Bundesrealgymnanisums Rechte Kremszeile über die Bühne. Die Lehrer Martin Dürhammer und Reinhard Dietl organisierten ein Entenrennen in der Krems. 900 Plastik-Entchen konnten gegen eine Spende erworben werden.

Von Brücke zu Brücke

Sie wurden dann bei der Spitalsbrücke wenige hundert Meter stromaufwärts von der Schule auf ihre Schwimmreise geschickt und lieferten sich ein Rennen, bis sie bei der Schulbrücke wieder herausgefischt wurden.

Viele Besucher nutzten die willkommene Erfrischung und stürzten sich ebenfalls ins kühle Nass, um den Zieleinlauf der Siegerente nicht zu verpassen.

5.000 Euro für guten Zweck

Schülerin Sofie Solf, deren Ente als Erste den Zieleinlauf erreichte, durfte sich über den Hauptpreis, einen Rundflug über den Dachstein samt Hotelübernachtung, freuen. "Die gesamten Einnahmen aus dieser Aktion kommen karitativen Vereinen zu und sollen bedürftige Kinder unterstützen. Ich bin sehr stolz auf den großartigen Erfolg", freut sich Dürhammer über die 5.000 Euro Erlös.

"Echte" Küken in Schule

Bei köstlichen Grillspezialitäten und erfrischenden Getränken im Schulhof wurde von Lehrern, Eltern und Kindern der Schulabschluss noch bis in die Abendstunden gebührend gefeiert.

Was damals viele nicht wussten: Auf dem Schulgelände, im Pausenhof, hatte zuvor eine Stockente gebrütet, was fünf Tage vor dem Entenrennen auf der Krems von einem Schulwart entdeckt wurde. Zwei Tage vor dem Fest waren dann zehn Enten geschlüpft. Beim Rennen waren diese allerdings nicht dabei ...