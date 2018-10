„Die Eltern sind erbost!“ Bei der Jahreshauptversammlung des Elternvereins des BRG Ringstraße ging es sehr emotionell zu, wie Obfrau Aline Gruber berichtet. Der Grund: Vor lauter Platznot sollen im nächsten Schuljahr drei 6. Klassen in die HTL und nachmittags wieder zurück ins BRG pendeln.

Elternvereinsobfrau Aline Gruber: „DieEltern sinderbost.“ | privat

„Das wollen wir auf keinen Fall“, erklärt Gruber im Namen des Elternvereins. Die Eltern befürchten, dass es aufgrund des Hin- und Herpendelns zu ständigen Verspätungen von Schülern und Lehrern kommt.

„Es wird ausreichend Zeit sein, weil der Stundenplan entsprechend geplant wird“, beruhigt BRG-Direktor Erich Böck. „Wir können ja im Rahmen der Schulautonomie andere Beginnzeiten festlegen.“

Umbau samt Aufstockung „leider erst in fünf Jahren“

Dass das BRG aus allen Nähten platzt, ist nichts Neues: Derzeit sind zwei „externe Klassen“ im benachbarten Schulzentrum eingemietet, doch der Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Laut NMS-Direktor Alfons Russ benötigt das Schulzentrum selbst Platz – für Nachmittagsbetreuung und Deutsch-Förderklassen.

Vertraut aufgute Lösung:BRG-DirektorErich Böck. | Martin Kalchhauser

Das BRG wiederum wurde beim Umbau in den 80er Jahren für 23 Klassen geplant: „Derzeit haben wir 31 Klassen“, erklärt Böck. Mit der Bildungsdirektion sei zwar ein Umbau samt Aufstockung vereinbart, so Böck: „Aber leider erst in fünf Jahren.“

Bis dahin muss eine provisorische Lösung her: Die von den Eltern bevorzugte Unterbringung in Containern sei vom Land NÖ nicht genehmigt worden, berichtet Böck, der immer noch auf Asyl im Schulzentrum hofft und weiter an dem Thema dranbleiben will: „Das ist meine Aufgabe als Direktor.“

Die Eltern sind indes so aufgebracht, dass ihnen bald der Geduldsfaden reißen könnte, wie Gruber berichtet: „Einige denken darüber nach, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen.“