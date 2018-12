Immer noch auf Herbergsuche für seine externen Klassen ist BRG-Direktor Erich Böck. Nach dem Wirbel um eine mögliche Unterbringung auf dem Areal der früheren Kaserne ( die NÖN berichtete, siehe hier und unten) könnte es jetzt noch dicker kommen ...

„Wir hatten eine Besprechung und haben dem BRG Ringstraße Platz bei der Tourismusschule und der HAK auf dem Langenloiser-Berg angeboten“, erklärte Harald Zeilinger, der zuständige Abteilungsleiter im Landesschulrat, gegenüber der NÖN.

Vertraut aufgute Lösung:BRG-DirektorErich Böck. | Martin Kalchhauser

„Wir werden eine für alle annehmbare Lösung finden. Der Langenloiser-Berg ist das sicher nicht“, kann Böck dieser Idee nichts abgewinnen. „Das machen wir nur, wenn wir gezwungen werden. Vorher loten wir alle anderen Möglichkeiten aus.“

Ausgelöst wurde die Diskussion durch die große Platznot des BRG, das frühestens in einigen Jahren ausgebaut wird. Der Vertrag mit dem benachbarten Schulzentrum, wo derzeit zwei BRG-Klassen untergebracht sind, läuft im kommenden Schuljahr aus, und die Schulen im Schulzentrum beanspruchen den Platz für sich selbst.

Eltern-Protest gegen Hin- und Herpendeln

Gegen eine angedachte Unterbringung von drei 6. BRG-Klassen auf dem Areal der früheren Kaserne lief nicht nur der BRG-Elternverein Sturm, der Verspätungen aufgrund des Pendelns befürchtete, sondern auch HTL-Direktor Andreas Prinz, der selbst über Platznot klagt.

Diese Variante ist laut Böck jedoch sowieso vom Tisch, da es keine Zustimmung der Bundesimmobiliengesellschaft für den dafür nötigen Umbau gebe. Dagegen hofft er immer noch auf eine Lösung im Schulzentrum: „Wir arbeiten noch daran ...“

Während ein Auspendeln auf das HTL-Areal für Böck noch planbar gewesen wäre, ist ihm der Langenloiser-Berg definitiv zu weit weg. „Wir sind derzeit dabei, alle Möglichkeiten – sowohl schulintern als auch extern – zu prüfen, und wir werden eine für alle annehmbare Lösung finden“, so Böck. „Das Kollegium soll entscheiden, was am annehmbarsten ist.“

Wird in letzter Konsequenz bei den Neu-Anmeldungen eine Grenze gezogen? Böck: „Wir haben bis jetzt immer fünf erste Klassen gehabt, voriges Jahr sechs. Wir könnten sie auf vier limitieren, aber ob das im Interesse der Schule ist? Das wird dann entschieden, wenn wir die Anmeldezahlen haben.“