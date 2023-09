Krems: Welser Stadtchef warnt vor Parkplatz-Vernichtung

Mit knapp 65.000 Einwohnern ist Wels mehr als doppelt so groß wie Krems, dennoch verbindet beide Statutarstädte eine triste Vergangenheit. Auch in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs herrschte viele Jahre Flaute in der Innenstadt. 2015 gehörte das Welser Zentrum mit einer Leerstandsquote von über zehn Prozent zu den Sorgenkindern unter den österreichischen Innenstädten. Aktuell stehen nur noch gut zwei Prozent der Geschäftsflächen leer, die Besucherfrequenz ging binnen zwei Jahren von 4,5 auf 5,9 Millionen nach oben. Zum Vergleich: In Krems betrug die Leerstandsquote einst sogar über 20 Prozent, inzwischen ist der Wert auf knapp sieben Prozent gesunken.

Wie es in Wels zu dieser Entwicklung kam und welche Lehren daraus für Krems zu ziehen sind, wollte die Freiheitliche Wirtschaft vom seit 2015 amtierenden FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl wissen. Bezirksobmann Martin Zöhrer hatte ihn zu einem Vortrag und einer Podiumsdiskussion in die Kremser Wirtschaftskammer eingeladen.

Rabls wichtigste Botschaft: „Hüten Sie sich davor Parkplätze im großen Stil zu entfernen. Es wird Ihre Innenstadt kaputt machen.“ Bei seinen freiheitlichen Kollegen in Krems wie auch bei Stadtmarketing-Chef Horst Berger, der gemeinsam mit ihm und Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann am Podium diskutierte, lief der Welser Stadtchef damit offene Türen ein. „Die Kunden der Geschäfte wollen maximal 180 Meter in eine Einkaufsstraße gehen. Wir brauchen die Flächen am Rand der Fußgängerzone, um der extrem gestiegenen Frequenz standhalten zu können“, meinte Berger.

In Wels seien laut Rabl in den vergangenen Jahren rund 15 Millionen Euro in die infrastrukturelle Innenstadtentwicklung gepumpt worden, zugleich seien die Schulden der Stadt von 69 auf zehn Millionen Euro gesunken. Wie das möglich ist? Unter anderem durch einen Kahlschlag im Verwaltungsapparat. 300 Jobs sind unter Rabl gestrichen worden.

Großer Wert wird in der Welser Innenstadt auf Sicherheit und Sauberkeit gelegt. Rabl berichtete von einer aufgestockten Ordnungswache und einer flächendeckenden Kameraüberwachung. Zudem werde die Fußgängerzone jeden Tag gekehrt und gewaschen. Bei den vertretenen Kremser Innenstadtunternehmern sorgte das für Staunen. Textilienspezialist Adi Krumbholz erzählte davon, dass die Geschäftsleute die Fußgängerzone inzwischen sogar selber reinigen würden.

Der Leiter des städtischen Wirtschaftshofs, Jürgen Stundner, betonte indes, dass in der Landstraße zwischen Montag und Samstag tägliche Reiningungen durch zwei Straßenkehrer und im Abstand von zwei bis drei Tagen mittels Kehrmaschine erfolgen. An Sonntagen komme die Kehrmaschine wegen des Lärms nicht regelmäßig zum Einsatz, nach Veranstaltungen und besonderen Anlässen aber schon. Die Abfallkörbe werden von einer Reinigungsmannschaft täglich entleert.