Freude über Radweg, aber FPÖ holt zu massiver Kritik aus

80.000 Euro, teilweise vom Land gefördert, betrugen die Kosten des neuen Rad- und Gehwegs in der Hafenstraße, er von der Abzweigung der Klomserstraße zur Unterführung unter der Hafen- und Industriebahn (HIB) führt.

West-Ost-Radweg wächst langsam

Von dort kommt man leicht nach Lerchenfeld, das Stück ist Teil der geplanten West-Ost-Radverbindung zwischen Stein und Lerchenfeld. Das sorgt bei den einen für große Freude. Umweltstadtrat Peter Molnar (parteifrei, auf SPÖ-Tickt) meint: „Der neue breite Geh- und Radweg schafft mehr Sicherheit auf der stark befahrenen Hafenstraße und ist ein Teilstück der geplanten West-Ost-Radverbindung zwischen den Stadtteilen Stein und Lerchenfeld.“ Er freut sich über den weiteren Schritt zu einem „hochwertigen, attraktiven Wegenetz“. Ziel der Stadt sei es, die Bürger zum Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität zu animieren.

Umwelt- und Mobilitäts-Stadtrat Peter Molnar freut sich, dass die geplante Ost-West-Achse für Radfahrer durch Krems wieder um ein Stück gewachsen ist. Foto: Martin Kalchhauser

FPÖ: „Pferd von hinten aufgezäumt“

Die FPÖ lässt kein gutes Haar am Projekt. „Auch wenn jetzt mit zwei Jahren Verspätung endlich der westliche Zubringer zur HIB-Unterführung sicher gemacht wurde, wurde hier das Pferd von hinten aufgezäumt," bemängelt FPÖ-Verkehrssprecher Stadtrat Martin Zöhrer, die Verzögerung sowie die Herangehensweise an das Projekt, „denn auf der Lerchenfelder Seite, wo für Fußgänger und Radfahrer eigentlich das größte Gefahrenpotenzial besteht, ist leider noch immer nichts passiert." Er spielt damit auf den weiteren Weg der Radfahrer Richtung Lerchenfelder Hauptplatz an, wo man wegen der dort zu Betrieben zufahrenden Lkws nach wie vor in großer Gefahr sei. „Vermutlich passiert dort so lange nichts, bis wirklich einmal was passiert.“

Stadtrat Martin Zöhrer und Landesrätin Susanne Rosenkanz bei der HIB-Unterführung: DEr witere Weg Richtung Osten bleibt gefährlich. Foto: ArchivJohann Lechner

Steuergeldvernichtung unterstellt

Östlich der HIB-Unterführung müsse man „nach wie vor über eine Rumpelpiste durch ein mit Schwerverkehr stark befahrenes Betriebsgebiet fahren, wo es nicht einmal eine Bodenmarkierung gibt.“ Zöhrer greift noch tiefer in die Kiste und unterstellt Stadtchef Reinhard Resch, er habe im Wahlkampf rasch eine dünne Asphaltschicht aufbringen lassen, die aber schon wieder unter dem Schwerverkehr zerbrösle. Das sei Steuergeldvernichtung zu Wahlkampfzwecken des Bürgermeisters“ gewesen.

„Aussagen disqualifizieren sich selbst“

Für ungläubiges Kopfschütteln sorgt die aggressive Herangehensweise der FPÖ bei SPÖ-Infrastruktur-Stadtrat Werner Stöberl, in dessen Ressort die Baumaßnahmen fallen. Er ärgert sich über die Zöhrer-Aussagen. „Aber das disqualifiziert sich ohnehin von selbst.“ Es gebe ein fertiges Projekt zur Neuplanung des Lerchenfelder Platzes, so der Politiker. „Wenn wir jetzt alles gestalten und dann im Zuge der Neuplanung wieder alles zerstören, kann ich mir heute schon die Kritik der FPÖ vorstellen.“

Werner Stöberl kann über die Zöhrer-Aussagen nur den Kopf schütteln. Foto: Martin Kalchhauser

Realisierung ist vor allem Budgetfrage

Das Radwegprojekt von der Bahn bis zum Lerchenfelder Hauptplatz fortzusetzen, werde „Mehrere 100.000 Euro“ kosten. Die seien bis jetzt aber nicht aufzubringen gewesen. Er spielt den Ball an die Opposition zurück. „Das wird also Verhandlungssache in den schon nach dem Sommer beginnenden Gesprächen über das Budget 2024.“ In den einzelnen Steuerungsgruppen werden alle Projekte auf Machbarkeit abgeklopft und sämtliche Ausgaben abgewogen. Stöberl spielt auf wiederholte Blockaden der FPÖ bei Projekten der Stadt an und meint: „Ich bin gespannt auf die Verhandlungen. Ein Projekt gibt es. Wenn meinem Ressort das Geld zugestanden wird, können sofort wir beginnen.“