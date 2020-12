Ein „spannendes Vorhaben“, so bezeichnete Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ) bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch die Erstellung des Budgets für das kommende Jahr. Die Corona-Pandemie traf auch den Haushalt der Stadt Krems hart. Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft aber vor allem die geringeren Bundesertragsanteile schlagen sich in 4,8 Millionen Euro schweren Mindereinnahmen nieder. Auch für 2021 erwarten die städtischen Finanzexperten aus Politik und Magistrat, dass das Einnahmenniveau aus den Vor-Corona-Zeiten noch nicht erreicht wird.

Zugute kommt der Stadt jetzt die Sparpolitik der vergangenen Jahre, in denen Rücklagen von rund 13 Millionen Euro aufgebaut wurden. Auch das ist ein Grund, warum jetzt nicht auf die Investitionsbremse gedrückt werden soll. Bis 2022 sind Investitionen in Höhe von 36 Millionen Euro geplant. Den Bärenanteil daran verschlingt der Neubau der Badearena, der derzeit mit 24 Millionen Euro beziffert ist. Der Spatenstich soll im Jahr 2022 erfolgen. 2,4 Millionen Euro sind für die fortlaufende Sanierung der Ringstraße veranschlagt. Weitere große Brocken sind die Generalsanierung der Volksschule Hafnerplatz (4 Millionen Euro), die Instandhaltung des Abwasser- und Wasserleitungsnetzes (3,6 Millionen Euro), ein Straßenbauprogramm (1,5 Millionen Euro) und die abschließende Etappe des Hochwasserschutzes am Kremsfluss (1,3 Millionen Euro).

3,6 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen

Erstmals ausgewiesen sind im Budget auch die klimarelevanten Maßnahmen. Insgesamt 3,6 Millionen Euro stehen für Projekte wie den neuen Stadtbus, die Verbesserung des Radwegenetzes, Grünraumgestaltung, neue Photovoltaikanlagen und E-Tankstellen zur Verfügung.

Die Verschuldung der Stadt soll 2021 auf 96 Millionen Euro absinken. Zum Vergleich: 2010 betrug der Schuldenstand noch 150 Millionen Euro. Ab 2022 wird dieser Wert wieder ansteigen. 2025 ist eine Schuldenhöhe von 112 Millionen Euro vorgesehen. Ein Problem sieht Finanzstadtrat Mayer darin nicht: „Wir wollten die Schulden auf dem Wert von 2018 einfrieren, haben aber abgebaut. Wenn wir jetzt Schulden aufbauen, geht es nicht über das Niveau von 2018 hinaus.“

Im Gemeinderat stimmte nur die FPÖ gegen den Budgetvoranschlag. Gemeinderat Werner Friedl erklärte das mit „ordentlichen Verschiebungen“ einiger Projekte. Für die hohen Kosten der neuen Badearena habe seine Partei „massives Unverständnis.“