Krems: Tagesparkscheine kommen doch nicht

Werbung

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung im Dezember Park-Erleichterungen für in Krems tätige Handwerksbetriebe. Vorgesehen war unter anderem die Einführung von Tages- und Wochenparkscheinen für die Blaue Zone in der Altstadt zum Preis von fünf und 25 Euro. Wie sich nun allerdings herausstellte, ist eine derartige Pauschalierung nicht rechtens. Ein gesonderter Tarif, der über die Maximalparkdauer von drei Stunden hinausgeht, ist laut Magistratsdirektor-Stellvertreter Hannes Zimmermann nicht mit dem NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabengesetz vereinbar.

Was den Handwerksbetrieben bleibt, ist die Möglichkeit, um eine 56,30 Euro teure Ausnahmebewilligung anzusuchen, die das Überschreiten der maximalen Parkdauer in gebührenfreien Kurzparkzonen erlaubt. Die Genehmigungen werden allerdings, anders als im Gemeinderat beschlossen, nur sechs Monate, nicht zwei Jahre lang, gültig sein. Laut Zimmermann unter anderem, weil das „ein geeigneter Zeitraum für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen“ sei.

„Dass das Ende der 6-Monats-Frist in den Zeitraum der Wahl fällt, ist für mich kein Zufall“

Vizebürgermeister Martin Sedelmaier

Die ÖVP hingegen ortet ein wahlpolitisches Manöver. „Dass das Ende der 6-Monats-Frist in den Zeitraum der Wahl fällt, ist für mich kein Zufall“, meint Vizebürgermeister Martin Sedelmaier, der der SPÖ-Stadtregierung „schlampige Arbeit“ unterstellt. Noch deutlicher wird die FPÖ, die im Dezember als einzige Partei im Gemeinderat nicht für die Park-Erleichterungen stimmte. Der freiheitliche Verkehrssprecher Martin Zöhrer plädierte für die Absetzung des Tagesordnungspunktes, weil er eine Gesetzesübertretung hinter den geplanten Pauschalierungen erkannte.

Er fühlt sich nun bestätigt und spricht von „Pfusch“: „Um das Vertrauen der Bürger in die Verlässlichkeit der Rechtsordnung zu gewährleisten, fordere ich, diesen Paragrafen unverzüglich zu streichen. Das wäre kein Hochamt und würde Verwirrung bei den Bürgern vermeiden.“

Seitens der SPÖ äußerte sich mit Verweis auf Zimmermanns Stellungnahme niemand.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.