Das Weingut der Stadt Krems, die Hafen- und Industriebahn oder die Kremser Immobiliengesellschaft (KIG): Sie sind die wohl bekanntesten Wirtschaftsbetriebe der Stadt Krems. Die städtischen Beteiligungen gehen allerdings weit über die drei Flaggschiffe hinaus, insgesamt hält die Stadt Anteile an 18 Unternehmen. Deren Verwaltung obliegt derzeit dem Magistrat in Abstimmung mit Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ). Eine Aufgabe, die „nur zum Teil erfüllt“ werde, wie der Rechnungshof bemängelte. Das teilte der Stadtchef dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am vergangenen Mittwoch mit.

Die SPÖ beschloss deswegen unter Mithilfe der Stimmen von KLS, Grüne und ProKS die Einrichtung eines Beteiligungsmanagements. Darunter zu verstehen sei laut Resch „die aktiv gestaltete Einflussnahme auf Unternehmen des öffentlichen und privaten Bereichs mit selbstständiger kaufmännischer Rechnungslegung.“

Konkret soll dafür ein Eigentümervertreter aus dem Kreis der Gemeinderäte bestellt werden. Pro Beteiligung soll ihn ein Magistratsmitarbeiter in der administrativen Arbeit unterstützen. Vorgesehen ist außerdem die Einsetzung eines Controllers, der überwachen soll, ob alle Beteiligten ihren Aufgaben nachkommen. Der Teilzeit-Posten soll nach Möglichkeit Magistrats-intern besetzt werden. Der Start für das Beteiligungsmanagement ist mit 1. Jänner 2022 angesetzt.

Kritik an dem Vorhaben kommt von ÖVP und FPÖ. Stadtrat Thomas Hagmann (ÖVP) sieht eine „Horuck-Aktion nach der Sommerpause“, Stadträtin Susanne Rosenkranz (FPÖ) die Installierung einer „ÖBAG à la Krems“. Beide befinden zudem die jetzige Form der Beteiligungsverwaltung durch den Magistrat für gut. Eine Einschätzung, die Bürgermeister Resch nicht teilt: „Ich bin nicht der Meinung, dass bei unseren Betrieben alles gut läuft. Man kann strukturell aber immer vieles verbessern.“