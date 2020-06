Die Parkdebatte geht vor der mit Spannung erwarteten Gemeinderatssitzung am 24. Juni, in der eine Tarifänderung beschlossen werden soll, in die nächste Runde. ÖVP und FPÖ preschen mit Vorschlägen vor, die einer Revolutionierung des Parksystems gleichkommen würden. Beide Parteien sind sich in ihren zentralen Forderungen einig: Es soll eine Zone und einen Tarif geben.

FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz pocht darauf, dass die erste Stunde Parken gratis sein soll.

„Das Thema Parken ist der große Schwachpunkt der Wachaumetropole und ist mitschuld am teilweisen wirtschaftlichen Abschwung der Stadt. Durch fehlende Reformen der an sich unumstrittenen Parkraumbewirtschaftung gibt es im bestehenden System nur Verlierer“, begründet die ÖVP in einer Aussendung ihren Vorstoß. Von der FPÖ sagt Stadträtin Susanne Rosenkranz: „Die Parksituation ist seit Langem ein ungelöstes Problem. Viele unterschiedliche Zonen und Ausnahmen und unterschiedliche Tarife sind verwirrend, intransparent und ungerecht. Wir brauchen eine nachhaltige, zukunftsorientierte und vor allem einfache Lösung.“

„Die SPÖ spielt damit wieder auf Zeit. Wir hätten bis Jahresende ein neues Parkkonzept aufbauen können.“ ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier

Nicht einig sind sich ÖVP und FPÖ darin, welche Zone sie denn gern zur neuen, großen Zone erheben würden. Während die Freiheitlichen die teurere Blaue Zone vorzieht, ist die Volkspartei für eine Variante mit einem Stundentarif von 50 Cent, der jenem in der Grünen Zone entspricht.

ÖVP und FPÖ wollen die Verschmelzung von Blauer und Grüner Zone.

Kein Interesse, an den Zonen zu rütteln, hat Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel von der SPÖ: „Eine einheitliche Zone mit einheitlichen Tarifen wird es aufgrund der unterschiedlichen Interessen der Nutzer nicht geben können.“ Angesprochen auf seinen Eindruck der viel kritisierten Parksituation in Krems, meint Scheichel: „Natürlich kann man immer alles und jedes verbessern. Die Fakten sind überzeugend. Krems-Stadt wurde nach objektiven Daten zum dritten Mal en suite zum zukunftsfähigsten Bezirk Österreichs gekürt. Im Bereich Wirtschaftsdynamik sind wir die Nummer drei in Österreich. Wir lassen uns die Stadt und ihre fleißigen Bürger nicht schlechtreden!“

Eine Stunde gratis „ein positives Signal“

Die Bürgermeisterpartei wird in der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch den Antrag stellen, dass beim Erwerb eines Parktickets eine Stunde zusätzlich gratis aufgebucht wird. „Die Maßnahme ist ein positives Signal für Kremser und Besucher, ein Anreiz, dass diese vermehrt in die Stadt kommen. Grundsätzlich ist es das Ziel, beste Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und mit einer Kundenfrequenzerhöhung sowie einer erhöhten Verweildauer die Steigerung der Umsätze zu fördern“, erklärt Scheichel.

ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier wirft der SPÖ politische Mutlosigkeit beim Thema Parken vor.

Während ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier diese Maßnahme unterstützt, der SPÖ aber trotzdem Mutlosigkeit beim Thema Parken vorwirft, verfolgt die FPÖ ein anderes Ziel. Sie fordert, dass die erste Stunde Parken gratis wird. Für Rosenkranz ist das ein großer Unterschied zum SPÖ-Vorschlag, weil man dann wirklich das Gefühl habe, kostenlos stehen bleiben zu dürfen. Unterstützung erhält sie in diesem Punkt von der „Unternehmer-Initiative Innenstadt“, einem Zusammenschluss von über 70 Geschäftstreibenden aus dem Stadtzentrum. „Der Vorschlag des Bürgermeisters, eine Stunde Gratisparken, ist keine Option“, heißt in einer Aussendung der Gruppe.

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel: „Eine Zone wird es nicht geben können."

Ob die SPÖ-Lösung, eine Stunde Gratisparken, auch eine dauerhafte ist, bleibt abzuwarten. Scheichel sieht sie als „rasche Soforthilfe insbesondere für die Wirtschaft“. Eine Evaluierung nach einem Jahr ist geplant. Sowohl der ÖVP als auch der FPÖ stößt das sauer auf. „Die SPÖ spielt damit wieder auf Zeit. Wir hätten bis Jahresende ein neues Parkkonzept aufbauen können“, sagt Sedelmaier, der klagt, dass es „seitens des Rathauses keinerlei Möglichkeit zur Diskussion gegeben“ habe. Eine Behauptung, der Scheichel widerspricht: „Alle Entscheidungsträger und dafür nötigen Gremien sind eingebunden und ausreichend informiert worden.“