Justiz macht Schule

“Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus“, so heißt es in Artikel eins der Österreichischen Bundesverfassung, in der die Gewaltenteilung unseres Rechtsstaats zwischen Legislative, Exekutive und Judikative festgeschrieben ist. Letztere nahmen die Poly-Schüler aus Gföhl bei einem Workshop in der Schule näher unter die Lupe.

Richteramtsanwärter Lukas Schellerer, selbst Absolvent des Hauses in der Jaidhofergasse in Gföhl, gestaltete mit seinen Kollegen Lukas Planitzer und Georg Zeilerbauer in der Polytechnischen Schule (PTS) einen ganzen Vormittag den Unterricht. Nach einem theoretischen Einblick in die Welt der Justiz und einer Vorstellung der unterschiedlichen Berufsfelder schlüpften die PTS-Schüler in drei Gruppen in die Rollen des Richters, des Staatsanwalts und des Verteidigers. Verhandelt wurde ein fiktiver, aber realitätsnaher Straffall, bei dem es um Körperverletzung ging – Lukas Schellerer übernahm persönlich die Rolle des Angeklagten. Die jeweiligen Gruppensprecher durften dabei sogar in echte Talare (Roben) des Richters und des Staatsanwalts schlüpfen. Der nachgestellte Prozess endete nach einer intensiver Verhandlung mit einem Freispruch.

