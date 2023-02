Krems: Rosenkranz gibt Sitz im Stadtrat ab

Susanne Rosenkranz wird für die FPÖ in den neuen Landtag einziehen, das haben die Freiheitlichen in der Vorwoche bekannt gegeben. Überraschung ist das keine, zumal die 50-Jährige bei der Landtagswahl am 29. Jänner über die Wahlkreis- und die Landesliste mehr als 2.000 Vorzugsstimmen gesammelt hat. „Es ist eine große Freude aber auch ein großer Auftrag. Ich gehe mit diesem Ergebnis sehr demütig um. Es muss eine Veränderung her, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Die freiheitliche Politik muss stärker ins Land getragen werden“, sagt Rosenkranz, die sich auch Chancen auf einen Sitz in der Landesregierung ausrechnen darf.

Regierungssitze werden bis Mitte März vergeben

Die FPÖ wird nach dem bahnbrechenden Wahlerfolg drei Landesräte stellen. Neben Parteichef Udo Landbauer dürfte Gottfried Waldhäusl sein Ticket fix haben, es ist wahrscheinlich, dass der dritte Sitz an eine Frau geht. Die Entscheidung fällt wohl zwischen der Kremserin und Edith Mühlberghuber aus dem Bezirk Amstetten, die aus dem Nationalrat in den Landtag wechselt.

Die Bekanntgabe soll bis Mitte März erfolgen. Abhängig gemacht werde die Besetzung der politischen Spitzenfunktionen davon, welche Aufgabenbereiche die ÖVP den Freiheitlichen überlassen und wer dann die dafür geeignete Person sei, sagt Rosenkranz. Ihr Steckenpferd sieht die parlamentarische Mitarbeiterin des Nationalratsabgeordneten der FPÖ, Hermann Brückl, im Bereich Bildung.

Fix ist, dass die Gattin von Ex-Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz ihren Sitz im Kremser Stadtsenat aufgeben wird, auch wenn es am Ende „nur“ beim Landtagsmandat bleibt. Als Landesrätin dürfte Rosenkranz die Funktion ohnehin nicht mehr ausüben. Ihr Gemeinderatsmandat wird die Kremser Fraktionschefin behalten, ihre Agenden als Bildungsstadträtin soll künftig Martin Zöhrer übernehmen, der bereits im Stadtsenat vertreten ist, bisher aber den Bereich „öffentliche Sicherheit“ verantwortete. Für Zöhrer rückt Gemeinderat Christoph Hofbauer nach. Offiziell vollzogen werden soll die Rochade in der Gemeinderatssitzung Ende März.

Lange Zeit für ein Landtagsmandat gehandelt worden ist übrigens noch eine Kremserin. SPÖ-Gemeinderätin und SJ-Landesvorsitzende Amelie Muthsam wird nun aber doch nicht ins blau-gelbe Parlament einziehen.

