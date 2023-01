Todesdrohung gegen Schüler der Kremser Handelsakademie

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

"Ihr gehört alle getötet!", soll das Schreiben eines unbekannten Täters gelautet haben, wie am 21. Jänner bekannt wurde. Am Donnerstag, 20. Jänner war deshalb die Polizei auf den Plan gerufen worden. Einen entsprechenden "Heute"-Onlinebericht bestätigte die Exekutive am Freitag auf APA-Anfrage. Das Gebäude sei bereits am Donnerstag mithilfe von Sprengstoffspürhunden durchsucht worden. Verdächtige Gegenstände seien aber nicht entdeckt worden.

Schulbetrieb läuft unbehindert

Laut Polizeisprecher Stefan Loidl wurden "alle Maßnahmen eingeleitet, um einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen". Das Schreiben sei am Donnerstag entdeckt worden, der Schuldirektor habe danach die Exekutive verständigt. Zum Inhalt des Briefs machte der Sprecher keine Angaben, auch ein möglicher Verfasser sei noch nicht ausgeforscht. Laut "Heute" beziehen sich die Drohungen auf den kommenden Montag.

Exekutive wieder „zu Gast“

Am Montag könnte es deshalb eine neuerliche Untersuchung des Gebäudes, in dem auch Klassen der Hotelfachschule (HLF) Krems untergebracht sind, geben. Seitens der interimistischen Schulleiterin Martina Geyer wurde für nähere Informationen an die Bildungsdirektion des Landes verwiesen. Dort war die zuständige Öffentlichkeitsarbeiterin für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Der erste Schultag nach dem Wochenende wird in der HAK/HAS Krems jedenfalls „gut bewacht“ über die Bühne gehen.

