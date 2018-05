Der Arm der österreichischen Justiz reicht bis auf den Balkan. Diese Erfahrung musste ein gebürtiger Bosnier (37) machen. Der des mehrfachen sexuellen Missbrauchs beschuldigte Mann, der per internationalem Haftbefehl gesucht und jetzt verhaftet wurde, wartet in der Justizanstalt Krems auf seinen Prozess.

Dem damals im Bereich der Polizeiinspektion Hadersdorf wohnhaft gewesenen Verdächtigen wird vorgeworfen, zwischen August 2015 und Jänner 2018 eine zur Zeit der mutmaßlichen Taten noch unmündige Frau aus dem eigenen Bekanntenkreis missbraucht bzw. vergewaltigt zu haben. Als die Taten ruchbar wurden, hatte er sich schließlich abgesetzt, um seiner drohenden Verhaftung zu entkommen.

Der Bosnier wurde aber vor kurzem im Ausland aufgespürt und verhaftet, am 8. Mai mit dem Flugzeug nach Wien überstellt und am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen. Er erwartet sein Verfahren in Österreich und ist zu den Vorwürfen teilweise geständig.

In den Reihen der Polizei freut man sich, dass „der lange Arm der Justiz“ wenigstens manchmal weit genug reicht, um auch ins Ausland geflüchtete Missetäter zur Verantwortung ziehen zu können.