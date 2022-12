Festnahme nach gewerbsmäßigem Diebstahl in Krems

Werbung

Während eine Beschuldigte von der Tatörtlichkeit flüchtete, konnte die zweite Beschuldigte, eine 41-jähirge polnische Staatangehörige, von einer Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden.

Bei den durchgeführten Vernehmungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau, war die 41-jährige Beschuldigte geständig. Sie wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Die gestohlenen Artikel im Wert von über 1.300 Euro konnten an die Filiale zurückgegeben werden.

Ermittlungen zur Ausforschung der weiteren Beschuldigten werden von den Kriminalisten der Polizeiinspektion Krems an der Donau fortgeführt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.