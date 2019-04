Die Serie der Müllcontainerbrände begann in den frühen Morgenstunden des 1. Jänner (Rechte Kremszeile), am 17. jänner ging ein Behälter in der Roseggerstraße in Flammen auf. Zwei Tage später (19. 1.) fiel der Brandstiftung in der Mühlhofgasse auch ein dort neben dem Altpapiercontainer abgestelltes Auto zum Opfer.

Gleich drei Brände gab es am 24. März – ebenfalls in den frühen Morgenstunden – in der Mühlbachgasse, in der Judengasse und in der Mühlgasse (Rehberg). Zuletzt ging am 10. April kurz nach 1.30 Uhr wieder ein Altpapiercontainer in der Judengasse (vis a vis der Raiffeisenbank) in Flammen auf.