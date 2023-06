Sorgen nach drei Schul-Coups in Krems

Kremser Schulen – konkret das BORG Heinemannstraße, das Schulzentrum in der Edmund-Hofbauer-Straße und die Volksschule in Stein – wurden in den vergangenen Tagen von Einbrechern heimgesucht.

Auch andere Schulen sind alarmiert

Dementiert werden die Vorfälle seitens der Polizei zwar nicht, nähere Informationen gibt es aber – zumindest vorerst – nicht. Wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details preisgegeben. Die anderen Schulen – im vergangenen Jahr wurde auch in das BRG Ringstraße eingebrochen – sind jedenfalls gewarnt.

FPÖ-Sicherheitsstadtrat Christoph Hofbauer kritisiert mangelnde Informationen des Bürgermeisters. Foto: Martin Kalchhauser

Werden Infos „unter Teppich gekehrt“?

Sicherheits-Stadtrat Christoph Hofbauer ärgert sich in dem Zusammenhang über mangelnde Information seitens des Stadtchefs. Er sei zu dessen Jour Fixes mit der Polizei nicht eingeladen. „Informationen über Drogenkriminalität, Einbrüche und Vandalismus werden unter den Teppich gekehrt“, fordert er das Recht auf Informationen ein: „Die gewählten politischen Vertreter haben jedenfalls ein Recht darauf, aus erster Hand zu erfahren, was in unserer Heimatstadt Krems so alles passiert und was dagegen unternommen wird.“

Reschs Replik: Das regelmäßige Treffen sei „ein Behörden-Jour-Fixe, kein politischer“. Zum nächsten Termin des Sicherheitsausschusses werde ein Polizei-Vertreter eingeladen.

Stadtrat überlegt Videoüberwachung

Rasch handeln möchte jetzt FPÖ-Bildungsstadtrat Martin Zöhrer. Er fordert die Hausverwaltung des Schulzentrums, die Kremser Immobiliengesellschaft, zu mehr Tempo bei der Installierung eines neuen Schließsystems auf und will im Innenbereich eine Videoüberwachung installieren lassen, die nur im Einbruchsfall ausgewertet werden darf. „Krems muss endlich lernen, seine eigenen Objekte zu schützen“, so Zöhrer.