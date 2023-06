Fünf Rumänen prügelten Landsmann (35) fast zu Tode

„Schuldig“, bekannten sich die fünf angeklagten Rumänen im Alter von 19 und 23 Jahren vor Gericht zu dem Vorwurf der schweren Körperverletzung eines Landsmannes. Man lebe gemeinsam in einem Haus im Bezirk Krems und komme mit Gelegenheitsjobs über die Runden. An jenem Tag, am 11. März dieses Jahres, habe man einen Geburtstag gefeiert und es sei viel Alkohol geflossen, schilderten die Beschuldigten.

Gewaltausbruch nach Schimpftirade

Der Höhepunkt der Feier sei ein Besuch eines Laufhauses im Kremser Gewerbegebiet gewesen. Beim Verlassen des Etablissements habe sie dann am Parkplatz ein ihnen unbekannter Landsmann wüst beschimpft. Daraufhin sei es zu dem Gewaltausbruch der Gruppe gekommen und alle hätten zumindest einmal zugelangt oder zugetreten, bekannte das Beschuldigten-Quintett ein. Und ja, gestanden sie ein, erst die Polizisten hätten sie gestoppt und die Tätlichkeiten beendet.

Opfer erlitt schwerste Verletzungen

Im Krankenhaus wurden bei dem Opfer unter anderem ein mehrfacher Rippenbruch, eine dadurch ausgelöste Lungenverletzung, ein gebrochener Finger und ein offener Nasenbeinbruch sowie eine schwere Gehirnerschütterung, Prellungen am ganzen Körper und ein Bluterguss am Auge festgestellt.

Prügler zu Bewährungsstrafen verurteilt

Die bislang unbescholtenen Rumänen wurden zu bedingten Freiheitsstrafen, je nach Tatbeitrag, zu 16, 20, 19, 18 und 16 Monaten verurteilt. Dem Opfer wurde 6.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.