Langenlois: Teichtmeister-Demo verlief friedlich

Im Vorfeld der Demonstration gegen Schauspieler Florian Teichtmeister und für einen strengeren Umgang mit Pädophilen herrschte Unbehagen in Langenlois. Gerüchte über eine Schar an extra anreisenden Demo-Touristen aus Berlin machten ebenso die Runde wie, dass rechte Gewaltexzesse oder Vandalenakte am Haus der Mutter des wegen Besitzes und Herstellung zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen angeklagten früheren Theater-Stars drohen könnten.

Am Ende blieb es auch dank eines Großaufgebots umsichtiger Polizeibeamter bei Verbalattacken, die sich insbesondere gegen Demo-Organisator Martin Rutter richteten. Gegner des früheren Politikers, der 2017 wegen der Verbreitung rechtsextremer Verschwörungstheorien aus dem Team Kärnten (früher BZÖ) ausgeschlossen worden war, feindeten ihn im Zuge kurzer Kundgebungen vor dem Wohnhaus von Teichtmeisters Mutter und auf dem Kornplatz an. Die Polizei nahm die Daten eines Mannes auf, der Rutter bei einer Rede bedrängt und in sein Megafon gerufen hatte.

Ihre Abneigung gegen Rutter, der während der Corona-Pandemie als Aktivist gegen die Regierungsmaßnahmen in Erscheinung trat, stellte auch Brigitte Reiter, Stadträtin der Grünen in Langenlois, zur Schau. Sie konfrontierte Rutter vor der Pfarrkirche, wo der 40-Jährige seine Anhänger zum Gebet für die Opfer von Kindesmissbrauch aufgerufen hatte, und bildete mit Unterstützern einen Halbkreis vor dem Haupteingang des Gotteshauses. Die Polizei bildete einen Schutzschirm vor der Lokalpolitikerin und ihren Mitstreitern, nachdem es zu lautstarken Verbalattacken gegen sie gekommen war.

Einführung von „Pädo-Datenbank“ gefordert

Inhaltlich ging es den Demonstranten, die immer wieder „Kinderschänder in den Knast“ skandierten und einen mobilen Galgen durch die Weinstadt rollten, um eine härtere Hand gegen Missbrauchstäter. „Die Politik muss den Schutz unserer Kinder über den Schutz irgendwelcher Verbrecher stellen“, rief Rutter am Parkplatz der Maurerschule, dem Start- und Endpunkt der Demo, seinen Anhängern zu. Er fordert die Einführung einer „Transparenzdatenbank, in der alle Pädokriminellen aufgelistet sind.“

Zwischendurch sparte Rutter nicht mit fragwürdigen Aussagen, die sich in gewohnter Manier verschwörungstheoretischer Kreise gegen „die da oben“ richteten. So meinte der im Jahr 2021 der Verhetzung freigesprochene Ex-Landtagsabgeordnete aus Kärnten, dass sich die Politik mit Kinderschändern solidarisiere, sprach von „Systempresse“ und unterstellte dem ORF, Filme mit Teichtmeister-Beteiligung nicht aus dem Programm gestrichen zu haben - eine Falschinformation. Der ORF kündigte noch am Tag des Bekanntwerdens der Vorwürfe gegen Teichtmeister an, keine Produktionen mehr mit dessen Beteiligung auszustrahlen.

Neben Rutters Verein „direktdemokratisch“ und dessen Anhänger nahmen auch Vertreter der Plattform „Stop-Missbrauch“ und die sogenannten „Freiheitstrychler“, eine Gruppe, die ihren Ursprung in der Schweiz hat und wie Rutter im Zuge der Corona-Demos an Präsenz gewonnen hat, an dem rund zweistündigen Marsch durch Langenlois teil. Einheimische beobachteten den lautstarken Zug vornehmlich mit Sicherheitsabstand vom Fenster aus, einer der Wenigen, die sich aktiv beteiligten, war FPÖ-Stadtrat David Glinserer.

Der Verkehr im Stadtzentrum war für die Dauer der Demonstration großteils lahmgelegt. Die Polizei stand unter Einsatzleiter Siegfried Senk vom Bezirkspolizeikommando Krems mit rund 40 Beamten im Einsatz. Auch Bezirkshauptmann Günter Stöger, dessen Behörde die Veranstaltung genehmigt hatte, beobachtete die Szenerie vor Ort.