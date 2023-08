Fall Teichtmeister: Identitäre veranstalten Demo in Langenlois

Die Kamptalstadt, in der seine Mutter zu Hause ist, steht im Zusammenhang mit den Vorwürfen und dem bevorstehenden Prozess im Fokus. Für den Samstag ist für 17 Uhr eine große Demonstration angemeldet. Nach einer Runde durch die Stadt wollen die Teilnehmer hinter der Pfarrkirche für missbrauchte Kinder beten.

Polizei-Großaufgebot wird Demo begleiten

In der Kamptalstadt erwartet man nicht nur eine laute Truppe, sondern auch Ausschreitungen. Die Polizei ist laut Auskunft des Bezirkspolizeikommandos jedenfalls gerüstet. Mit einem Großaufgebot will man die Demonstranten - erwartet werden rund 100 Personen, es könnten aber auch mehrere hundert werden - im Zaum halten. Weil Zeitgleich in Langenlois mit dem 36. Weinstadtlauf am Nachmittag auch eine große Sportveranstaltung in Szene geht, wird es auf jeden Fall zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen.

Organisator in der Szene einschlägig bekannt

Unter dem Motto „Teichtmeister, wir kommen!“ findet eine Demonstration für Kinderschutz statt. „Kriminelle Pädophile und Kinderschänder haben kein Recht auf Datenschutz, der Kinderschutz muss endlich im Vordergrund stehen“, teilte Organisator Martin Rutter im Vorfeld laut einer Aussendung mit. Er fordert eine „Transparenz-Datenbank, in der alle Pädokriminellen aufgelistet sind“. Bei Rutter handelt es sich um keinen Unbekannten. Er trat während der Corona-Pandemie wiederholt als Organisator von Demos von Impfgegnern und Corona-Leugnern auf. Weil auf seiner Facebook-Seite dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) pädophile Neigungen unterstellt worden waren, musste er sich wegen Verhetzung verantworten.

Martin Rutter bei einer "Corona-Demo" 2021 in Wien: Jetzt ruft er seine Anhänger zur Demo "Teichtmeister, wir kommen!" in Langenlois auf. Foto: APA HANS PUNZ

Gute Verbindungen zur extremen Rechten

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) beschrieb Rutter im April des Vorjahres als einen, der „auch konkret (...) die Verbindungen zur extremen Rechten“ pflege. „So trat er Mitte April als Vortragender im ,identitären‘ Zentrum in Eichkögl (Steiermark) auf und gab Ende März dem rechtsextremen Heimatkurier ein Interview, in dem er den Coronaprotest als,Richtungskampf Globalismus versus Patriotismus‘ bezeichnete“, so das DÖW.

Der frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss sich am 5. September wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Kindesmissbrauchdarstellungen verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 43-Jährigen – es gilt die Unschuldsvermutung – nicht nur bis zu drei Jahre Haft, sondern zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Anschläge auf Haus der Mutter Teichtmeisters

In Langenlois, wo drei Tage vor dem Prozess demonstriert wird, befindet sich der „Menschenliebe-Tempel“ des Schauspielers. Das Bauwerk war Mitte Juli beschädigt worden, u. a. durch Handabdrücke in roter Farbe. Polizeiangaben zufolge hinterließen die Täter zudem Sprüche der Art „Wir wissen, was du getan hast.“ Auch das Haus seiner Mutter war in den vergangenen Wochen mehrmals Ziel von Schmierereien. Ob diese und der Anschlag auf den Tempel mit den Aktivitäten der Rechtsextremen bzw. der Gruppe um Rutter zusammenhängen, konnte nicht bewiesen werden.