Gföhler Wirtschaft beschwert sich wegen Strafe für Deko-Fahrzeug

Im Zuge der „Primavera“-Frühjahrsveranstaltung dekorierten einige Mitgliedsbetriebe des Vereins „Gföhler Wirtschaft Aktiv“ den Gföhler Hauptplatz. Zur Deko zählte auch das Kleinkraftrad Piaggio APE 600, das der Eigentümer Obmann Richard Reiter „üblicherweise zu Hause in seiner Garage aufbewahrt“. Kennzeichen, Batterie und andere fahrtauglichen Elemente seien vorab zum Schutz vor Diebstahl entfernt worden, heißt es in der Presseaussendung der Gföhler Wirtschaft weiter. „Ein Engagement, das nicht belohnt wird. Im Zuge einer Inspektionsfahrt einer Funkstreife der Polizeiinspektion Rastenfeld wurde Anzeige erstattet, weil das Fahrzeug ohne behördliche Genehmigung am Hauptplatz abgestellt war.“

Es folgte eine Strafverfügung durch die BH Krems, auf welche die Gföhler Bürgermeisterin schriftlich Bezug genommen habe. „Allein auch das wurde scheinbar nicht zur Kenntnis genommen und eine Strafverfügung von 566,50 Euro ausgestellt“, ist in der Aussendung der Gföhler Wirtschaft zu lesen. „Da haben viele den Kopf geschüttelt! ... Schon mit der Anzeige wurde deutlich über das Ziel hinausgeschossen, weil wirklich für einen jeden ersichtlich war, dass es sich um eine Dekoration gehandelt hat. Und eigentlich auch nicht ganz verständlich, dass der zuständige Sachbearbeiter in der Bezirkshauptmannschaft scheinbar nicht einmal auf ein Schreiben der Stadtgemeinde reagiert hat.“

Wirtschaft sieht sich für Engagement bestraft

„Einerseits werden die Kommunen und die Freiwilligen aufgefordert, aktiv zu sein, andererseits wird das ja sogar torpediert“, hält die Gföhler Wirtschaft fest. „Und falls es nur Unwissenheit eines 'auswärtigen' Beamten war, dann hätte sich das mit einigem Wohlwollen und Verständnis - selbstverständlich alles im gesetzlichen Rahmen - durchaus auch anders regeln lassen.“

Polizei wirft Vorwürfe zurück

Hätte es sich anders regeln lassen? Das Bezirkspolizeikommando hält fest, dass der Beamte aus Rastenfeld rechtlich korrekt gehandelt hat: „Dass wir freiwilliges Engagement torpedieren, weisen wir strikt zurück! Das Verschulden liegt in diesem Fall nicht bei der Polizei!“ Der zuständige Beamte habe nach der Sichtung des Kleinmotorrads ohne Kennzeichen bei der Stadtgemeinde Gföhl angefragt, ob für das Abstellen eine Ausnahmegenehmigung vorliegt, was das Gföhler Rathaus verneinte. „Folglich war der Beamte aus Rastenfeld verpflichtet, Anzeige zu erstatten - zumal beim Fahrzeug die Begutachtungsplakette abgelaufen war.“ Ein abgelaufenes „Pickerl“ gilt als schweres Delikt, für das ein Beamter keine Möglichkeit habe, nur eine Verwarnung auszusprechen.

Frist für Erhebung von Rechtsmitteln nicht genutzt?

Wie sich nach der Rückfrage bei der BH Krems herausstellte, war die Behauptung, dass die BH nicht aktiv gewesen sei, nicht korrekt - Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Christa Hammer hält fest: „Nach Rücksprache mit der Stadtgemeinde Gföhl konnte von der Sanktionierung des Tatbestands [der fehlenden Abstellgenehmigung] Abstand genommen werden.“

Für den Verstoß gegen das Verwenden oder Abstellen eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Verkehrsflächen mit abgelaufener Begutachtungsplakette hätte laut Hammer von der BH Krems eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro verhängt werden können. „Von der Bezirkshauptmannschaft war daher ein Straferkenntnis zu erlassen. Da der betroffene Verein dagegen kein Rechtsmittel erhoben hat, ist dieses bereits in Rechtskraft erwachsen. Im gegenständlichen Fall besteht daher für die BH Krems keine Möglichkeit mehr, das Ausmaß der Strafe zu mildern oder zu erlassen“, erläutert Hammer.

Dieser Information steht die Auskunft von Obmann Richard Reiter gegenüber, dass er als Fahrzeughalter fristgerecht sehr wohl telefonisch und schriftlich Rechtsmittel genutzt und gegen die von der BH Krems ausgestellte Strafverfügung widersprochen hat.