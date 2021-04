Sicher ist, dass am Abend des 20. April in der Wohnung des 34-jährigen Mannes reichlich Alkohol floss. In der Folge blieb die Ex-Partnerin (33), die mittlerweile in einer anderen Gemeinde wohnt, über Nacht.

Eskalation am frühen Morgen

Darüber, was dann passierte, gibt es divergierende Aussagen der beiden. So meinte die 33-Jährige unter anderem, dass der Mann die Situation ausgenützt habe. In der Früh kam es jedenfalls dann gegen 5 Uhr zur Eskalation. Als die Frau das Haus verlassen wollte, soll ihr der Mann den Autoschlüssel nicht ausgehändigt und auch Geld und Dokumente zurückgehalten haben. Überdies behauptete die Ex-Partnerin, geschlagen worden zu sein.

Mehrere Anzeigen gegen Mann

Die Polizei musste auf den Plan treten, um den Streit zu schlichten, ehe es zu weiteren Gewaltakten kam. In Gegenwart der Beamten bekam die Frau dann ihr Eigentum ausgehändigt. Gegen den Mann setzte es Anzeigen wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Betretungsverbot für ihre Wohnung ausgesprochen.