Mehrmals mussten in den vergangenen Wochen Polizisten in die Innenstadt ausrücken, weil es Beschwerden über größere Menschenansammlungen infolge des Ausschenkens von Punsch gab.

„Im Umkreis von 50 Metern um die Verkaufsstelle darf nicht konsumiert werden“, heißt es sinngemäß im Gesetz. Dies soll verhindern, dass sich bei den Gastrobetrieben Menschenansammlungen bilden, denen man in der Corona-Zeit auch mit dem Verbot der Glühwein- und Punschstände der Vereine begegnen wollte.

Mehrere Beobachtungen von Kremsern, die auch gegenüber der NÖN darüber Beschwerde führten, dass sich Gastronomen nicht an die Bestimmung hielten, zeigten, dass die Disziplin der Kunden leider sehr zu wünschen übrig ließ. Zwar wurde vermieden, direkt an Ort und Stelle zu konsumieren, aber mehrmals standen Kunden in einiger Entfernung vom Ausgabeort plaudernd und scherzend (oft viel zu dicht) gedrängt beisammen. Wegen des Konsums hatten sie natürlich auch keine Masken dabei.

„Wir haben zuletzt keinen Glühwein mehr verkauft“, stellt Isabelle Kohl von Café Centro in der Oberen Landstraße fest. „Zuvor war aber auch bei uns einmal die Polizei da.“

„Wer zeigt schon die eigenen Kunden an?“

Halten sich Kunden innerhalb der 50-Meter-Zone nicht an die Regel, muss der Gastwirt aktiv werden, diese ermahnen und notfalls sogar selbst die Polizei rufen. Kohl: „Aber wer zeigt schon die eigenen Kunden an?“

Ein Einschreiten der Exekutive gab es auch bei Markus Rollers „Schmankerl“ am Täglichen Markt. Als am Samstagabend die Gäste ihre Konsumation auf den nahen Dreifaltigkeitsplatz verlagerten, musste die Polizei dorthin ausrücken. Roller war trotz mehrerer Versuche bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Aktuell dürfen überhaupt keine offenen Getränke mehr ausgeschenkt werden.

Ein Problem hatte auch Konditor Thomas Hagmann. Laut seiner Aussage hatte er Stehtische als „Frequenzstopper“ vor seinem Lokal in der Unteren Landstraße aufgestellt, um Kunden auf sein Angebot aufmerksam zu machen. Für die, die warten mussten, waren sie bald ein Versammlungsort. „Als ich gemerkt habe, dass die Leute vor dem Lokal zusammenstehen und konsumieren, habe ich sie gefühlte hundert Mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie das nicht dürfen und die Tische dann weggegeben.“