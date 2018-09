Ein Haus in der Bernhardigasse im Stadtteil Weinzierl war im März während der Abwesenheit der Besitzer ausgeräumt worden. Schaden: über 40.000 Euro! Jetzt wurde der Täter geschnappt.

Wie von der NÖN berichtet, war während eines Schweiz-Aufenthalts der Besitzer in das Einfamilienhaus eingebrochen worden. Aufgrund der am Tatort gesicherten DNA-Spuren konnte die Tat schon bald einem international gesuchten, mehrfach einschlägig vorbestraften Ungarn (43) zugeordnet werden.

Der dringend Verdächtige wurde vor wenigen Tagen nun in Frankreich festgenommen und am 29. August an Österreich ausgeliefert. Er ist teilgeständig und sieht in der Justizanstalt Krems seinem Strafverfahren entgegen.

Getrübt wird der erfreuliche Ermittlungs- und Fahndungserfolg der Kremser Polizeibeamten aus der Sicht der betroffenen Einbruchsopfer einzig durch eine Tatsache: Die fette Beute dürfte zur Gänze weg sein …