Brutalos aus Bezirk St. Pölten nach Attacke in Krems ausgeforscht

Geklärt werden konnte eine besonders brutale Straftat in der Stadt Krems, die sich am 29. Oktober gegen 3 Uhr Früh in der Margarethenstraße ereignet hatte.

Drei Täter verfolgten damals einen 21-Jährigen aus der Gemeinde Weinzierl am Walde, schlugen ihn nieder und traten auf ihn ein. Das Opfer erlitt unter anderem einen dreifachen Bruch der Augenhöhle, des Jochbeins und des Kiefers.

Drei Männer als Täter 21-Jähriger wurde in Krems fast zu Tode geprügelt

Die akribischen Ermittlungen der Kremser Polizei brachten nun Erfolg. Bei den Tätern handelt es sich um einen Türken (20) aus der Gemeinde Oberndorf in der Ebene im Bezirk St. Pölten und zwei St. Pöltner (19 bzw. 20 Jahre alt) mit türkischem Migrationshintergrund. Die Verdächtigen zeigten sich trotz sie belastender Fakten nicht geständig und wurden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

