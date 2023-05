Herbert Goldnagl: „Heimkehrer“ als neuer Chef in Hadersdorf

Seit der Pensionierung des bisherigen Kommandanten der Polizeiinspektion, Gernot Bittermann (mit November 2022), führte Stellvertreter Clemens Jungwirth dort die Geschäfte. Seit dem 1. Mai ist Herbert Goldnagl in Hadersdorf die Nummer 1.

Einst in Hadersdorf Dienst gemacht

Goldnagl ist ein „Heimkehrer“. Denn im Zuge seiner verschiedenen Funktionen in der Polizei war er bereits 2005 bis 2017 auch in Hadersdorf tätig. Der in Fels wohnhafte verheiratete Familienvater startete 1991 am damaligen Gendarmerieposten Langenzersdorf, versah nach dem Fachkurs (1997/98) ab 2000 Dienst in Krems, ehe er 2005 an den Kamp wechselte. 2017 wurde er dem Bezirkspolizeikommando (BPK) Krems zugeteilt, später dorthin versetzt und war unter anderem als Sicherheitskoordinator tätig. Jetzt übernimmt der 52-Jährige die Inspektion mit 13 Beamten.

„Eine Polizeiinspektion zu führen, war immer mein Ziel“, freut sich Goldnagl, in Hadersdorf in für ihn gut vertrauter Umgebung gelandet zu sein. „Dass ich die Inspektion schon gekannt habe, war natürlich eine zusätzliche Motivation.“

Neuer will viele Kontakte knüpfen

So wie bisher als Sicherheitsbeauftragter beim BPK will Goldnagl auch in seinem neuen Wirkungskreis einen „guten Kontakt zur Bevölkerung“, aber auch zu den Vereinen, Gemeinden und Feuerwehren suchen. Die PI Hadersdorf ist für die Gemeinden Hadersdorf, Gedersdorf, Grafenegg, Rohrendorf und Straß im Straßertal zuständig. Sicherer Schulweg, der Kampf gegen überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer sind dem neuen Chef ebenfalls wichtig.

Jungwirth (38), der in Langenlois wohnt und seit Juni 2022 als Kommandant-Stellvertreter fungiert, bleibt Nummer 2 und wird Goldnagl bei seiner Arbeit unterstützen.

