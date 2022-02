Verhaftung am Rande der Montags-Demo in Krems

Ein unbeteiligter Passant sorgte beim wöchentlichen Spaziergang gegen die Impfpflicht für einen Polizeieinsatz.

Appell: Friedlich verhalten!

Wie in den vergangenen beiden Wochen starteten die Demonstranten beim Springbrunnen im Stadtpark, wo anstelle der Veranstalterin Angela Menczik wieder Ulrike Weidinger das Wort ergriff, um gegen sinnlose Maßnahmen der Regierung und das Maskentragen bei Kindern wetterte. Einig war sie sich mit dem Einsatzleiter, Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Siegfried Senk: Beide riefen zu einer friedlichen Kundgebung auf.

Von Polizeiautos "gestört"

Von einem Großteil der 35 im Einsatz stehenden Beamten eskortiert - die restlichen sorgten an den Kreuzungen für Sicherheit - ging es vom Stadtpark durch die Fußgängerzone zur Wienerbrücke und die Ringstraße westwärts wieder zurück. Für einen Polizeieinsatz, der mit einer Verhaftung endete, sorgte ein Pensionist aus Tirol, der sich über die im Schritttempo und vorschriftsgemäß mit Blaulicht durch die Fußgängerzone rollenden Polizeiautos aufregte.

Schläge gegen Polizisten

Zuerst drosch er auf einen Streifenwagen ein. Die Aufforderung, seine Tätlichkeiten einzustellen, blieb erfolglos. Im Gegenteil: Als Beamte gegen ihn einschreiten wollten, bekamen auch sie mehrere Schläge ab. In der Folge wurde eine Verhaftung ausgesprochen, der sich der Betroffene mit weiteren Schlägen zu widersetzen versuchte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Keiner der Polizisten dürfte jedoch verletzt worden sein.

Teilnehmer weniger und leiser

Die Demo-Teilnehmer blieben friedlich. Es gab lediglich wieder einige Verwaltungs-Anzeigen wegen Missachtung der Maskenpflicht. Im Vergleich zur vergangenen Kundgebung ging die Veranstaltung auch leiser in Szene. Ohne Beschallung, nur mit einigen Trillerpfeifen und vereinzelt Sprechchöre schreiend ("Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut!") zog die gegenüber der vergangenen Woche kleiner gewordene Schar durch die Stadt. Was auch am Wetter gelegen sein könnte. Die Spaziergänger wurden mehrmals aus den Wolken "geduscht" ...

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden