Vom Tellerwäscher zum Millionär: Den Weg der Nadine Mayerhofer mit dieser verkürzten Legende des amerikanischen Traums zu vergleichen, wäre wohl etwas übertrieben. Und doch hat die 30-Jährige aus dem Bezirk Krems-Land binnen weniger Jahre eine Karriere hingelegt, die äußerst bemerkenswert ist.

Mayerhofer ist hauptberuflich Make-up-Artistin und Model, was sie sowohl vor als auch hinter die Kamera bringt. Gefragt sind ihre Fähigkeiten, die sie sich bei Ausbildungen in München und Los Angeles angeeignet hat, am Schminktisch – vor allem bei Shootings und Drehs, aber auch bei Events wie dem Life Ball oder dem Opernball. Ebenso erfolgreich ist die 30-Jährige, wenn sie im Mittelpunkt steht. Als Werbegesicht durfte die Powerfrau bereits für Unternehmen wie Nivea, L’Oréal oder Bipa arbeiten. Seit Kurzem tanzt Mayerhofer auf einer weiteren Hochzeit. Für den Privatsender ATV geht sie jeden Donnerstag, um 21.45 Uhr, in der Sendung „Geil! – So treibt‘s Österreich“ den neuesten Trends rund um das Thema Sex auf die Spur.

100.000 Follower auf Social Media-Kanälen

Angefangen hat Mayerhofers berufliche Laufbahn mit einer Lehre zur Frisör- und Perückenmacherin. Bei der anschließenden Meisterprüfung entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Bereich Fashion & Beauty. Eine wichtige Rolle auf dem Erfolgsweg des Multitalents spielen die sozialen Medien. Mayerhofer versammelt heute auf ihren Online-Kanälen knapp 100.000 Follower. Alleine auf Youtube verfolgen über 50.000 Abonnenten ihre Make-up-Tutorials. Und nicht nur die: Eine Schmink-Anleitung für Halloween wurde mittlerweile über acht Millionen Mal aufgerufen.

Ihr Dasein als Influencer, das ist jener Begriff für Social-Media-Persönlichkeiten, die mit ihren Inhalten große Gruppen erreichen, hat gute und schlechte Seiten, wie Mayerhofer beschreibt: „50 Prozent meiner Arbeit läuft online ab, was zum Vorteil hat, dass ich sie von überall ausführen kann. Andererseits bedeutet es auch, dass Menschen automatisch verlangen, mich rund um die Uhr erreichen zu können.“ Die Akzeptanz für ihre Online-Aktivitäten in der Region sei grundsätzlich gut, wenngleich viele Leute den Umfang ihrer Arbeit nach wie vor nicht verstehen, erzählt Mayerhofer. Und: „Am Land hat man es als Influencer schwerer als in der Stadt.“

Dass sie einmal auf Österreichs Fernsehschirmen zu sehen ist, hätte sich die 30-Jährige früher nicht vorstellen können. „Ich war so schüchtern und ließ mich nie fotografieren. Jetzt stehe ich vor der Kamera, und es gäbe keinen Platz, an dem ich mich wohler fühlen würde.“