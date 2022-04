Gföhl: Schuldenstand reduziert

Werbung

Obwohl die Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie sehr ungünstig waren, konnte 2021 der Schuldenstand der Stadtgemeinde Gföhl trotz gestiegener Ausgaben um rund 160.000 Euro reduziert werden.

In Summe wurden im Vorjahr Ausgaben in Höhe von 8.543.347,20 Euro verbucht. Davon flossen 2,99 Millionen Euro in Wasserversorgung, Kanal- und Straßenbau sowie 1,71 Millionen Euro in die Position „Gesundheit & Soziales“. Weitere große Brocken waren „Verwaltung & Sicherheit“ sowie „Kinderbetreuung, Bildung, Sport & Kultur“. Zu den wichtigsten Einnahmen zählten mit 3,42 Millionen Euro die Ertragsanteile des Bundes. 2021 wurden 655.400 Euro an neuen Darlehen für Straßen- und Kanalbau aufgenommen, gleichzeitig aber 813.200 Euro an Finanzierungslinien getilgt. Der Schuldenstand sank somit auf 10,42 Millionen Euro. Die Summe der Vermögensrechnung der Stadtgemeinde Gföhl erhöhte sich um fast 900.000 Euro auf 37,30 Millionen Euro.

Der Rechnungsabschluss 2021 wurde von allen Parteien – ÖVP, SPÖ und FPÖ – einstimmig beschlossen. Für Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (ÖVP) ist die Steuerung der Liquidität besonders wichtig: „Die finanzielle Sicherstellung der Daseinsvorsorge und das Management des Finanzierungsbedarfs sowie eine längerfristige Haushaltsplanung sind oberstes Gebot – vor allem in Krisenzeiten.“

Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (ÖVP) präsentierte Budget 2021. Foto: NOEN

Stadtrat Günter Steindl (SPÖ) verweist ebenfalls auf die schwierigen Rahmenbedingungen und die notwendigen Investitionen. Der positive Abschluss ist für ihn „als ganz besonders gut zu bezeichnen.“

Stadtrat Günter Steindl (SPÖ) dankte heimischer Wirtschaft. Foto: Foto MK

Er betont: „Besonderer Dank gilt der Gföhler Wirtschaft, welche die Beschäftigung auf hohem Niveau halten konnte“ – dadurch blieben auch die Einnahmen für die Gemeinde stabil.

Stadtrat Erich Starkl (FPÖ) sieht im Rechnungsabschluss eine „schwarze Federführung“: „Es wird darin mit Zahlen jongliert, wie man es im Zirkus von Artisten kennt.“

Für Stadtrat Erich Starkl (FPÖ) ist Schuldenabbau wichtig. Foto: privat

Er verweist, dass einzelne Projekte im Voranschlag hoch angesetzt, aber nur teilweise umgesetzt wurden. „Es wurde unsererseits die Zustimmung erteilt, was nur der Tatsache geschuldet ist, dass sich der Gesamtschuldenstand verringert hat.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.