Ein Plus steht vor der Bilanz der Stadtgemeinde Gföhl über das Haushaltsjahr 2019. Ausgaben von rund 7,5 Millionen Euro standen im ordentlichen Haushalt Einnahmen von 7,6 Millionen gegenüber. Zusammen mit dem Überschuss aus 2018 (rund 100.000 Euro) ergibt sich das Plus von fast 240.000 Euro für den Gemeindesäckel.

Auch bei den außerordentlichen Vorhaben (Ausgaben von 2,155 Millionen) blieb mit 10.000 Euro etwas übrig.

Beim Vortrag der Zahlen im Gemeinderat strich Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger hervor, dass die Bereiche Soziales & Gesundheit (20 %) Bereiche Verwaltung inkl. öffentliche Ordnung und Sicherheit (19 %) Soziales & Gesundheit (18) sowie Kinderbetreuung und Abwasserbeseitigung (je 15) einen großen Teil der Mittel verschlingen.

Obwohl über eine Million an Schulden getilgt werden konnte, erhöhte sich der Stand durch massive Ausgaben im Bereich Wasserver- und Abwasser-Entsorgung (Kanalbau) um eine halbe Million auf 10,597 Millionen – das sind 2.800 Euro pro Kopf.

Friedlich gab sich die Opposition angesichts des überwiegend positiven Abschlusses. Sowohl FPÖ-Stadtrat Erich Starkl als auch sein SPÖ-Pendant Günter Steindl („Es gab zahlreiche gemeinsame Beschlüsse, wir haben viel umgesetzt und viel für Gföhl erreicht.“) zeigten sich zufrieden und stimmen dem Zahlenkonvolut erwartungsgemäß ausnahmslos zu.

Die gute Entwicklung der Gemeindefinanzen erlaubt Investitionen: Für den Bauhof wurde – ebenfalls per einstimmigem Beschluss – ein neuer Traktor um 107.000 Euro angeschafft. Der LINTRAC 110, der beim Raiffeisen-Lagerhaus Gföhl gekauft wird, zeichnet sich vor allem durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten und enorme Wendigkeit aus – ein Atout in den engen Gassen der Stadt. In die Auswahl aus den drei Angeboten waren auch die Mitarbeiter der Stadtgemeinde eingebunden.