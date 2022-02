Kremser 10er trotz Misstönen im Aufschwung

Auch wenn er sein ambitioniertes Ziel, zum Jahresende 100 Betriebe mit an Bord zu haben, klar verfehlt hat, ist Stadtmarketing-Chef Horst Berger mit der Entwicklung des Kremser 10ers sehr zufrieden. 73 Annahmestellen sind in der online abrufbaren Liste des Stadtmarketings aktuell verzeichnet. Seit der Umstellung der Stadtwährung von der Scheckkarte auf einen Papiergutschein sind über 40.000 Stück über den Ladentisch gegangen, der Umsatz beläuft sich auf über 400.000 Euro. „Für das erste Jahr sind das super Werte. Das ist alles Geld, das nicht in den Online-Handel fließt, sondern den regionalen Betrieben zugutekommt“, sagt Berger.

Zwei Listen im Netz: Verwirrung bei Kunden

Dennoch gibt es Misstöne. Zuletzt herrschte bei einzelnen Kunden Verwirrung, die in Geschäften mit den Gutscheinen im Wert von je zehn Euro bezahlen wollten, vor Ort aber abgewiesen wurden. Es stellte sich heraus, dass online bis zuletzt zwei Listen mit den Betrieben, die bei der Aktion mitmachen, kursierten. Nicht korrekt war jene auf der Homepage der Kaufmannschaft, deren Löschung Berger noch am Dienstag anregte.

Kritik übte überdies Andrea Schiffinger, die mit ihrem Betrieb Glas Salomon seit Kurzem die Stadtwährung nicht mehr akzeptiert. Ihr sei das neue Einlösungssystem zu kompliziert. Die Geschäftsleute müssen die Gutscheine gesammelt beim Stadtmarketing abgeben, später wird das Geld auf das Konto überwiesen. Früher lösten die Partnerbetriebe den Kremser 10er direkt bei den heimischen Banken ein. Dabei kam es allerdings immer wieder zu Problemen, weil einige Firmen kein Konto bei regional vertretenen Banken haben. Schiffinger meint außerdem, dass der „Wischzettel“, wie sie den neuen Papiergutschein nennt, nicht fälschungssicher sei.

Berger räumt ein, dass sich viele, vor allem kleinere, Betriebe aktuell noch zieren, an dem Projekt teilzunehmen. Die Begründung ähnle dabei oft jener von Schiffinger. Nachvollziehen kann er diesen Kritikpunkt aber nicht. Ziel sei es, dass alle Betriebe mit dabei sind. Unbegründet ist laut Berger die Sorge vor Fälschungen. „Die Papiergutscheine werden von der österreichischen Staatsdruckerei gedruckt, die weltweit fälschungssichere Produkte herstellt.“

