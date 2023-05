Kein Wirtesterben in Straß

Es scheint viele Gründe für den Trend zu geben, dass immer mehr Gasthäuser ihre Pforten für immer schließen: Personalmangel, das Ausbleiben von Gästen, und das Fehlen von Nachfolgern sind wohl nur einige dafür. Umso größer ist die Freude in der Straßertalgemeinde, dass hier von einem Wirtesterben keine Rede sein kann.

Drei Gastwirte halten Straß „am Leben“

Der Ort Straß zählt derzeit drei Gastronomiebetriebe, die an den Wochenende Leben in das Dorf bringen: Neben "Eisenbock's Strasser Hof" der Familie Alexander und Nina Eisenbock sind mit dem Restaurant „mo’s im Kaiser’s Hof“ von Isabelle und Philipp Wimmer-Joannidis und dem Markt-Café von Miriam und Robert Miksche zwei weitere Anbieter dazugekommen. Für den Weinort Straß und die Weinregion Kamptal gilt das als eine überaus gute Entwicklung, da Weinfreunde nach ihren Weingutsbesuchen mit Verkostungen gute Speisenqualität suchen. Zur Vollständigkeit: Es gibt in der Kastastralgemeinde Elsarn auch noch das „Germanen Stüberl“ beim Freilichtmuseum Germanischen Gehöft.

Diese „Symbiose“ zwischen den Gastronomen und den Weingütern zeigt sich nicht nur an den gut bestückten Weinkarten mit Weinen aus der Region, sondern auch an vielerlei Veranstaltungen. Der "Strasser Hof" ist mit Gourmetabenden mit kommentierter Weinbegleitung erfolgreich, und auch das neue Restaurant „mo’s im Kaiser’s Hof“ lädt Weingüter zur Speisenbegleitung ein. So gab es erst am vergangenen Wochenende einen „Kickoff“ in den Weinfrühling mit einem dreigängigen Frühlingsmenü und Weinbegleitung. Am kommenden Wochenende wird die „Tour de Vin“ viele Gäste anlocken.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.