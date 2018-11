Über ein Tourismus-Plus von Jänner bis August im Vergleich zum Vorjahr freut man sich bei der Donau NÖ Tourismus GmbH. Im gesamten Donauraum wurden heuer schon 1,185 Mio. Nächtigungen registriert, etwa die Hälfte davon in der Region Wachau/Nibelungengau/Kremstal.

Und es sind immer noch die Gäste aus Deutschland (plus 4,5 Prozent), die neben den Österreichern am häufigsten an der Donau urlauben. Doch auch Besucher aus Tschechien, der Slowakei und aus der Schweiz buchen immer öfter Zimmer in der Region, „was unter anderem auch dem gut ausgebauten Donauradweg zu verdanken ist“, so Prokurist Peter Sigmund.

Auch der „sanfte“ Wandertourismus wird immer beliebter, 120.000 Wanderer sind jährlich am Welterbesteig unterwegs. Der „Weitwanderweg Kremstal“ soll nun elf Gemeinden nördlich und südlich der Donau verbinden und an den Welterbe steig angebunden werden.

Betriebe müssen Websites optimieren

Im Laufen sind weiters eine kulturtouristische Initiative von fünf Wachau-Südufer-Gemeinden, die sich stärker vernetzen und ihre Angebote bündeln, sowie das Projekt „Inszenierung Winter-Wachau“: Zur Saisonverlängerung werden im Zuge einer „Adventreise“ neben den „üblichen“ Weihnachtsmärkten in den Orten Melk, Spitz, Dürnstein und Krems auch Lichtinszenierungen geboten.

„Online-Buchung ist Realität“, weist Donau-NÖ-Geschäftsführer Bernhard Schröder darauf hin, dass neben PC und Tablet vor allem übers Handy der Urlaubsort und das Hotel ausgesucht und auch gebucht würden. Betriebe müssten ihre Websites dahingehend optimieren.

Donau-Tourismus-Gespräche: Donau-NÖ-Prokurist Peter Sigmund (links) und Geschäftsführer Bernhard Schröder zogen Resümee. Magdalena Lexa von der Online-Buchungs-Service-GmbH informierte darüber, wie auch kleine Tourismusbetriebe „online-fit“ werden. | Donau Niederösterreich

Weiter im Aufwind ist auch die Wachaubahn. 30.500 Fahrgäste zählte die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) von 31. März bis 28. Oktober. Das bedeutet ein Plus von 3.000 Passagieren im Vergleich zum Vorjahr. „Die Investitionen in Modernisierung, Komfort und Sicherheit finden Anklang. Wir freuen uns, wenn wir die Fahrgastzahlen weiter steigern können“, sagt Katharina Heider-Fischer, Pressesprecherin der NÖVOG. Gelingen soll das unter anderem mit einem vierten Zugpaar, das ab der kommenden Saison, die am 30. März 2019 startet, im Einsatz ist.

Tödlicher Unfall trübt das Bild nicht

Unfälle wie jener an einem unbeschrankten Bahnübergang in Dürnstein am Nationalfeiertag, bei dem eine 54-Jährige ums Leben gekommen war, würden dem Image der Wachaubahn nicht schaden. „Der Unfall ist durch das Missachten der in diesem Bereich geltenden Straßenverkehrsordnung seitens des PKW-Lenkers zustande gekommen. Das zeigt uns aber auch, dass neben der konsequenten Weiterentwicklung der Sicherheitsmaßnahmen unser Fokus der Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Bewusstseinsbildung für Eisenbahnkreuzungen als Gefahrenquelle gehen muss“, so Heider-Fischer.

Noch stärkere Passagier-Zuwächse als die Wachaubahn hatte übrigens die Mariazellerbahn, die mit einem Plus von 10.000 Gästen in die Winterpause ging.