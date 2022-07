Hochgatterer kommt in die Langenloiser Stadtbücherei

Werbung

„Das Land liest“ – diese NÖ Veranstaltungsreihe bringt am 11. September einen außergewöhnlichen Schriftsteller in die Stadtbücherei: Paulus Hochgatterer, gebürtiger Amstettner, Facharzt für Kinder- und Jugendneuropsychiatrie in Tulln, widmet sich in seinen Romanen und fein konstruierten Krimis („Über Raben“, „Die Süße des Lebens“, „Das Matratzenhaus“, „Fliege fort, fliege fort“ ...) der kindlichen Seele, deren Verletzungen und seiner Sichtweise auf Außenseiter-Kinder und -Jugendliche.

Moderator Klaus Zeyringer spricht in Langenlois mit Paulus Hochgatterer über sein Werk und seine Bezüge zu Niederösterreich. Der Autor liest ausgewählte Textstellen.

Infos: www.daslandliest.at

