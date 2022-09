Präsentation in Krems: Vielfältige Hilfe für Konsumenten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der für den Bereich Konsumentenschutz im Land zuständige Politiker Franz Schnabl lud ins Schreiberhaus in Krems ein, wo Fachleute aus verschiedensten Bereichen Einblick in ihre wichtige Tätigkeit im Sinn der Niederösterreicher gaben.

13.000 Mal Hilfe im Jahr

In einer von Katharina Sunk moderierten Interviewrunde kam zu Beginn Bettina Heise zu Wort. Die Direktorin der Arbeiterkammer (AKNÖ), die stets zuerst mit dem Thema Konsumentenschutz in Verbindung gebracht wird, ist über ihre Arbeit hinaus auch im Verein PRO Konsument tätig und berichtetet von rund 13.000 Fällen pro Jahr, in denen Hilfe angefordert werde. Eine zufällig gleich hohe Zahl spielt in den Worten Walter Mittendorfers eine Rolle. So oft kontrollieren nämlich seine Lebensmittelinspektoren Lebensmittelerzeuger und Gastronomen. Sie haben bei Gefahr im Verzug sogar die Möglichkeit, hart einzuschreiten, um Kunden vor (gesundheitlichen) Gefahren zu bewahren.

Warnung vor "Fake Shops"

Vor "Fake Shops" im Internet wollen Thorsten Behrens und seine Mitarbeiter von der Watchlist Internet die Menschen bewahren. Immer öfter kommt es vor, dass ein Produkt (eine Anschaffung, ein Urlaub, ...), das bezahlt wurde, nicht geliefert oder geboten wird. Auch eine Ombudsstelle für Geschädigte gibt es. Simon Eder von der Verbraucherschlichtung verhilft immer wieder Leuten, Probleme mithilfe einer außergerichtlichen Einigung zu bereinigen.

Trinkwasser wichtiges Thema

Das Thema Umwelthygiene ist in NÖ Michael Jungwirth zugeordnet. Hauptsächlich haben er und seine Mitarbeiter dabei mit der Kontrolle von Trinkwasseranlagen (Brunnen) zu tun. Jungwirth nützte seine Antwort auf Fragen zu seinem Ressort auch gleich für einige praktische Tipps zur gefahrlosen Verwendung von Trinkwasser.

1,26 Millionen Euro zurückgeholt

AKNÖ-Chef Markus Wieser und Gastgeber Franz Schnabl kamen zum Schluss zu Wort. Ersterer konnte eine tolle Bilanz im Sinne der Konsumenten vorweisen. "Über 20.000 Anfragen und Beratungen haben unsere Kollegen im vergangenen Jahr erledigt", meinte er stolz. "Dabei wurden für die Konsumenten 1,26 Millionen Euro zurückgeholt." Die Beratung der AKNÖ gehe längst über die eigenen Mitglieder hinaus. Auch viele sogenannte EPUs (Einpersonenunternehmen) treten immer wieder bei Problemen an seiner Organisation heran.

Prävention und Kontrollen wichtig

"Wir arbeiten an mit Prävention und Kontrollen permanent an der Sicherheit der Menschen", betonte Schnabl. Das Land sei dabei Schulter an Schulter mit verschiedenen Vereine und Institutionen tätig. "Es wird hier großteils perfekte Arbeit geleistet", lobte der Landeshauptfrau-Vize. "Dieser Abend soll auch dazu dienen, den permanenten Kontakt zwischen den im Konsumentenschutz tätigen Fachleuten zu fördern und untereinander Ideenauszutauschen."

