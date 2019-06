Ein eigenes Lied komponieren, eine Schülerzeitung gestalten oder Fantasy-Literatur schreiben – all das dürfen die Schüler des Piaristengymnasiums Krems im Rahmen der Begabtenförderung tun.

„Wir gehen sehr individuell vor und versuchen in Gesprächen mit Schülern, Lehrern und Eltern herauszufinden, was das jeweilige Kind gerne zusätzlich machen möchte“, berichtet Patricia Kirchknopf, die Leiterin der Begabtenförderung.

Für ihre Projekte dürfen begabte Schüler dann zeitweise den regulären Unterricht verlassen. Ein spektakuläres Beispiel ist Patrik Wintersberger, ein Schüler, der schon vor der Matura studierte und 14 Prüfungen an einer Fachhochschule absolvierte - die NÖN berichtete:

21.05.2019 – Krems, Theiss Patrik: 14 Prüfungen für FH-Studium noch vor der Matura

23.05.2017 – Piaristengymnasiu... Patrik: Studienbeginn mit 14 Jahren

Bei einem „Abend der Talente“ in der Vorwoche wurden im Piaristentheater weitere Projekte präsentiert: So trugen fünf Schülerinnen ein Lied vor, das sie selbst komponiert und getextet haben.

Der Schüler Lionhart Wieser schrieb eine Fantasy-Geschichte in englischer Sprache (weitere Bände sollen im nächsten Schuljahr folgen), und neun in Deutsch und Mathematik begabte Schüler haben je einen Krimi gedichtet, in den sie ein Mathe-Rätsel eingebaut haben. Auch die von Zweitklasslern gestaltete Schülerzeitung „Der Maikäfer“ wurde präsentiert.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der aus Oberstufenschülern bestehenden Schulband, die sich ebenfalls im Rahmen der Begabtenförderung zusammengefunden hat.