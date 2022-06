Neues Altarbild für Göttweiger Stiftskirche

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Seit dem Zweiten Weltkrieg fehlte im Stift Göttweig eines von sechs Wechselbildern für den Hochaltar - das Pfingstbild: 2019 beauftragte das Stift den Grazer Künstler Raphael Bergmann, diese Lücke zu schließen.

Das Pflingstbild, inspiriert vom Kremser Schmidt, wird zukünftig jedes Jahr von Christi Himmelfahrt bis Fronleichnam über dem Hochaltar zu sehen sein. Bergmann arbeitete im Herbst und Winter 2021/22 an dem Gemälde in klassischer Öltechnik.

Die Figuration zeigt Maria in markant blauem Gewand und die um den Abendmahltisch versammelten Apostel sowie die Jüngergemeinde.

Die auffälligste Neuerung zu den alten Gemälden ringsum in der Stiftskirche liegt in der skizzenhafteren Behandlung der Form der Gestalten sowie in den frei gelassenen Flächen im Vordergrund. Dazu Bergmann: „Pfingsten ist der skizzenhafte Beginn, noch nicht die Vollendung der Kirche. Kirche, die Gemeinschaft der vom Heiligen Geist Inspirierten und an Christus Glaubenden, ist auf Zukunft hin offen. In ihr formt sich vieles erst und ist in beständiger Entwicklung.“

Zu Christi Himmelfahrt wurde das Werk im Rahmen einer Lateinischen Vesper der Öffentlichkeit präsentiert und von Abt Columban Luser gesegnet.

